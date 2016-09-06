ПАСЕ хочет восстановить отношения с Россией

Европейские парламентарии едут в Москву в поисках компромисса
Обсуждение вопросов сотрудничества Москвы и Парламентской ассамблеи совета Европы(ПАСЕ) станет главной темой визита в Москву председателя этой организации Педро Аграмунта и его коллег.
Европейские парламентарии посетят российскую столицу 6-7 сентября. Как сообщил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Слуцкий, в ходе визита могут произойти подвижки в тупиковой ситуации, сложившейся в отношениях между ПАСЕ и России.
Кризис взаимопонимания наступил в 2014 году, когда ПАСЕ не признала волеизъявления народа Крыма о вхождении в Российскую Федерацию и раскритиковала позицию Москвы в данном вопросе. Тогда европейскими парламентариями была принята резолюция, в которой они лишили делегацию РФ права голосовать на сессии, сообщает «РИА Новости».
В знак протеста российская делегация отказалась от участия в основных мероприятиях парламентской ассамблеи, но не вышла из нее.
«Мы ожидаем, что будет озвучен ряд предложений по восстановлению отношений Москвы и Страсбурга и выходу из того тупика, в котором оказалась ассамблея», – заявил Слуцкий, комментируя предстоящий визит.
Напомним, что Москва всегда была готова к диалогу с ПАСЕ.
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