ПАСЕ хочет восстановить отношения с Россией

Обсуждение вопросов сотрудничества Москвы и Парламентской ассамблеи совета Европы(ПАСЕ) станет главной темой визита в Москву председателя этой организации Педро Аграмунта и его коллег.

Европейские парламентарии посетят российскую столицу 6-7 сентября. Как сообщил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Слуцкий, в ходе визита могут произойти подвижки в тупиковой ситуации, сложившейся в отношениях между ПАСЕ и России.

Кризис взаимопонимания наступил в 2014 году, когда ПАСЕ не признала волеизъявления народа Крыма о вхождении в Российскую Федерацию и раскритиковала позицию Москвы в данном вопросе. Тогда европейскими парламентариями была принята резолюция, в которой они лишили делегацию РФ права голосовать на сессии, сообщает «РИА Новости».

В знак протеста российская делегация отказалась от участия в основных мероприятиях парламентской ассамблеи, но не вышла из нее.

«Мы ожидаем, что будет озвучен ряд предложений по восстановлению отношений Москвы и Страсбурга и выходу из того тупика, в котором оказалась ассамблея», – заявил Слуцкий, комментируя предстоящий визит.

Напомним, что Москва всегда была готова к диалогу с ПАСЕ.