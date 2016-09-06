В Кубинке открывается форум «Армия-2016»

Во вторник, 6 сентября, в подмосковной Кубинке стартует Международный военно-технический форум (МВТФ) «Армия-2016». Его участниками станут более тысячи российских предприятий и организаций, прибудут также зарубежные делегации - потребители продукции и услуг военного и двойного назначения.

МВТФ пройдет в конгрессно-выставочном центре подмосковного парка «Патриот», а также в военных округах Вооруженных сил РФ с 6 по 11 сентября.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу считает МВТФ самой масштабной площадкой для показа новых образцов вооружения и техники, позволяющей консолидировать усилия ученых и промышленников, оптимизировать экспорт отечественной продукции военного назначения и укрепить международное партнерство.

«Более 500 единиц военной и специальной техники, стоящей на вооружении ВС РФ, будет задействовано в программе динамического показа и в статической экспозиции», — приводит «РИА Новости» слова представителей российского военного ведомства.



На форуме выделяют статическую и динамическую экспозиции. Первая привлекательна специализированными выставками. «Арктика», например, покажет инновационную технику, эффективно действующую в суровых условиях Крайнего Севера. В рамках выставки «Интеллектуальные промышленные технологии» более 100 предприятий покажут свои разработки.

Каждое предприятие выложилось по максимуму, чтобы прозвучать в рамках столь серьезного мероприятия для отрасли. Так, научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» планирует выставить более 50 образцов современной бронетехники, в том числе танки Т-90МС, Т-72Б3 и боевую машину поддержки танков БМПТ-72 («Терминатор-2»).

В открытой экспозиции УВЗ покажет миномет 2Б11 калибра 120 миллиметров на шасси УАЗ Cargo 23602, 152-миллиметровую самоходную гаубицу «Мста-С», 120-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие «Флокс» и боевую машину БМ-1 огнеметной системы ТОС-1А.

Еще более зрелищна динамическая часть форума, где будут продемонстрированы ходовые и огневые возможности образцов вооружения, военной и специальной техники, показательные выступления авиационных пилотажных групп Воздушно-космических сил и подразделений Воздушно-десантных войск.

В частности, в динамическом показе летно-технических возможностей современной авиатехники примут участие экипажи самолетов Су-34, Су-30СМ, Су-35С, вертолетов Ка-52 и пилотажных групп.

«Мы продемонстрируем зрителям пролет авиационных групп на современных самолетах и вертолетах. Покажем авиационное шоу с участием авиационных групп высшего пилотажа «Беркуты», «Стрижи», «Русские Витязи», «Соколы России», — сказал главнокомандующий ВКС России генерал-полковник Виктор Бондарев.

Особый интерес со стороны посетителей МВТФ ожидается к одному из самых прославленных российских брендов - концерну «Калашников». Предприятие построило в подмосковном парке «Патриот» демонстрационный центр, где на трех этажах разместится его статическая экспозиция. В динамической части форума с 6 по 8 сентября пройдет показательная стрельба из современного стрелкового оружия от «Калашникова», показы катеров и запуск беспилотных летательных аппаратов ZALA AERO этого же производителя.



Пресс-служба концерна сообщает: «Впервые будут представлены опытные образцы новейших снайперских винтовок СВК и ВСВ-338, модернизированных автоматов Калашникова «сотой серии» с комплектом модернизации «Обвес», прототип пистолета Лебедева под патрон 9×19 в новом исполнении, а также дистанционно-управляемые оружейные платформы». Кроме того, в числе новинок концерн покажет опытные образцы новейших снайперских винтовок и дистанционно управляемую оружейную турель.

Форум «Армия-2016» пройдет не только в Кубинке, но и на на полигоне Южного военного округа Кадамовский в Ростовской области. Военно-морской флот России свои новинки покажет в Кронштадте, куда с целью участия в шоу уже проследовал новейший корвет Балтийского флота проекта 20380 «Бойкий» и сторожевой корабль Черноморского флота «Адмирал Эссен».