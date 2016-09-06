Патриарх Кирилл лично заложит два храма на Чукотке

Глава российской православной церкви впервые посетит самый северный город России
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл впервые посетит Чукотку с первосвятительским визитом и заложит два новых храма.
Одна из новых церквей будет построена в Певеке – самом северном городе России. Храм будет деревянным и построен на сваях из-за особенностей климата – вечной мерзлоты.
Второй храм возведут по той же технологии возле аэропорта Угольный, что рядом с Анадырем.
Строительство новых культовых объектов планируется вести на средства фонда «Возрождение», а также на пожертвования организаций и частных лиц, сообщает пресс-службы патриархии. Кроме того, в патриархии надеются на помощь воинских частей, размещенных за Полярным кругом.
Ранее отмечалось, что строительство храмов имеет большее значение для России.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.