Патриарх Кирилл лично заложит два храма на Чукотке

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл впервые посетит Чукотку с первосвятительским визитом и заложит два новых храма.

Одна из новых церквей будет построена в Певеке – самом северном городе России. Храм будет деревянным и построен на сваях из-за особенностей климата – вечной мерзлоты.

Второй храм возведут по той же технологии возле аэропорта Угольный, что рядом с Анадырем.

Строительство новых культовых объектов планируется вести на средства фонда «Возрождение», а также на пожертвования организаций и частных лиц, сообщает пресс-службы патриархии. Кроме того, в патриархии надеются на помощь воинских частей, размещенных за Полярным кругом.

Ранее отмечалось, что строительство храмов имеет большее значение для России.

