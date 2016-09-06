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Патриарх Кирилл лично заложит два храма на Чукотке

Глава российской православной церкви впервые посетит самый северный город России

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл впервые посетит Чукотку с первосвятительским визитом и заложит два новых храма.

Одна из новых церквей будет построена в Певеке – самом северном городе России. Храм будет деревянным и построен на сваях из-за особенностей климата – вечной мерзлоты.

Второй храм возведут по той же технологии возле аэропорта Угольный, что рядом с Анадырем.

Строительство новых культовых объектов планируется вести на средства фонда «Возрождение», а также на пожертвования организаций и частных лиц, сообщает пресс-службы патриархии. Кроме того, в патриархии надеются на помощь воинских частей, размещенных за Полярным кругом.

Ранее отмечалось, что строительство храмов имеет большее значение для России.

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Известия // вторник, 6 сентября 2016 года

Патриарх Кирилл лично заложит два храма на Чукотке

Глава российской православной церкви впервые посетит самый северный город России

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