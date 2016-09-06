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Девять человек погибло в результате теракта в Багдаде

Ответственность за взрыв взяла на себя ИГИЛ

В результате теракта в Багдаде погибло девять человек. Ответственность за акцию взяла на себя запрещенная в России террористическая организация ИГИЛ.

Как сообщают иностранные СМИ, целью боевиков была группа мусульман-шиитов возле больницы. Сами террористы причисляют себя к суннитам и заявляют о разногласиях в религиозных вопросах с шиитами.

В результате взрыва, по меньшей мере еще 20 человек получили ранения. Число жертв может возрасти. 

Ранее отмечалось, что террористы постоянно совершенствуют свои методы атак на мирное население.

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Известия // вторник, 6 сентября 2016 года

Девять человек погибло в результате теракта в Багдаде

Ответственность за взрыв взяла на себя ИГИЛ

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