Девять человек погибло в результате теракта в Багдаде

Ответственность за взрыв взяла на себя ИГИЛ
В результате теракта в Багдаде погибло девять человек. Ответственность за акцию взяла на себя запрещенная в России террористическая организация ИГИЛ.
Как сообщают иностранные СМИ, целью боевиков была группа мусульман-шиитов возле больницы. Сами террористы причисляют себя к суннитам и заявляют о разногласиях в религиозных вопросах с шиитами.
В результате взрыва, по меньшей мере еще 20 человек получили ранения. Число жертв может возрасти.
Ранее отмечалось, что террористы постоянно совершенствуют свои методы атак на мирное население.
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