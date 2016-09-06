Больше суток по приамурскому городу гулял медведь

Двухметровый зверь не боялся людей и собак
Двухметровый медведь больше суток бродил по приамурскому Белогорску. На данный момент зверь покинул город.
Сообщения о крупном животном, гуляющем по населенному пункту появились ещё в воскресенье, 4 сентября. Позже была сформирована оперативная группа с участием опытных охотников, которая отслеживала перемещения медведя по городу.
В управлении по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области считают, что зверь пришел столоваться у городских мусорных контейнеров.
«Есть гипотеза, что его держали в клетке. Это видно по когтям зверя, какие они оставляют следы. Экипажи ДПС, которые до этого всю ночь преследовали зверя, рассказали, что зверь не боится собак, в городе ведет себя спокойно», – процитировало «РИА Новости» эксперта управления Александра Бондаренко.
В этом случае медведь ушел сам, никому не навредив. А вот весной в Хабаровском крае медведь загрыз рыбака.
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