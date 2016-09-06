Забайкальские фельдшеры будут добираться до пациентов на велосипедах

По мнению главврача центральной районной больницы Забайкальского края, это не только упростит работу сотрудников медучреждения, но и будет способствовать пропаганде здорового образа жизни
Для того чтобы фельдшеры Шилкинской центральной районной больницы (ЦРБ) Забайкальского края быстрее добирались до пациентов, руководство лечебного учреждения приняло решение закупить для медработников велосипеды.
«Населенные пункты в Шилкинском районе достаточно протяженные. В некоторых деревнях расстояние от одного конца улицы до другого - более двух километров. Есть в районе фельдшерско-акушерские пункты, которые обслуживают сразу два села, расположенные неподалеку. Население там небольшое - около ста человек, - но все они нуждаются в медицинской помощи, подчас неотложной. Пешком ходить - долго, а на велосипедах можно работать оперативнее», - приводит ТАСС, со ссылкой на региональный Минздрав, слова главврача больницы Сергея Бянкина.
Главврач также считает, что фельдшеры, приезжающие на вызов к пациенту на велосипеде, будут пропагандировать здоровый образ жизни.
«Пока планируем закупить на средства больницы пять-восемь велосипедов. Какого типа они будут, - еще не решили: в основном в профессии женщины, а значит, главный критерий - легкость и комфорт», - отметил Сергей Бянкин.
Всего, по данным информационного агентства, в Шилкинском районе работает 25 фельдшерско-акушерских пунктов. Первыми велосипеды получат те медработники, которые обслуживают несколько деревень.
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