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Террористы ИГИЛ взяли на себя ответственность за теракт в Багдаде

При взрыве в центре города погибли по меньшей мере девять человек

Террористическая группировка ИГИЛ (запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрыв заминированного автомобиля в центре Багдада, в результате которого погибли по меньшей мере девять человек.

По сообщениям местной полиции, ранения в результате теракта получили 20 человек. Однако число пострадавших может увеличиться.

Также сообщалось, что целью террориста-смертника, находившегося за рулем автомобиля, были мусульмане-шииты, проводившие митинг в районе Каррада.

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Известия // вторник, 6 сентября 2016 года

Террористы ИГИЛ взяли на себя ответственность за теракт в Багдаде

При взрыве в центре города погибли по меньшей мере девять человек

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