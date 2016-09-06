Террористы ИГИЛ взяли на себя ответственность за теракт в Багдаде

Террористическая группировка ИГИЛ (запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрыв заминированного автомобиля в центре Багдада, в результате которого погибли по меньшей мере девять человек.

По сообщениям местной полиции, ранения в результате теракта получили 20 человек. Однако число пострадавших может увеличиться.

Также сообщалось, что целью террориста-смертника, находившегося за рулем автомобиля, были мусульмане-шииты, проводившие митинг в районе Каррада.