Террористы ИГИЛ взяли на себя ответственность за теракт в Багдаде

При взрыве в центре города погибли по меньшей мере девять человек
Террористическая группировка ИГИЛ (запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрыв заминированного автомобиля в центре Багдада, в результате которого погибли по меньшей мере девять человек.
По сообщениям местной полиции, ранения в результате теракта получили 20 человек. Однако число пострадавших может увеличиться.
Также сообщалось, что целью террориста-смертника, находившегося за рулем автомобиля, были мусульмане-шииты, проводившие митинг в районе Каррада.
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