Турецкие ВВС уничтожили 12 целей на севере Ирака

Военно-воздушные силы Турции нанесли удары и уничтожили 12 целей в северной части Ирака. Об этом сообщили военные.

Цели находились в районах Метина и Хакурк, где, как заявляет Анкара, находятся руководители запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), передает агентство Reuters.

Другие подробности в материале не приводятся.

Турция обвиняет РПК в совершении терактов в стране. Турецкий генштаб ранее заявлял об уничтожении более 6 тыс. курдских повстанцев за период с июля 2015 года. При этом в столкновениях погибло около 700 военных и полицейских.