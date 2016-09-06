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Турецкие ВВС уничтожили 12 целей на севере Ирака

В Анкаре заявляют, что в регионе находятся руководители запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана

Военно-воздушные силы Турции нанесли удары и уничтожили 12 целей в северной части Ирака. Об этом сообщили военные.

Цели находились в районах Метина и Хакурк, где, как заявляет Анкара, находятся руководители запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), передает агентство Reuters.

Другие подробности в материале не приводятся.

Турция обвиняет РПК в совершении терактов в стране. Турецкий генштаб ранее заявлял об уничтожении более 6 тыс. курдских повстанцев за период с июля 2015 года. При этом в столкновениях погибло около 700 военных и полицейских.

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Известия // вторник, 6 сентября 2016 года

Турецкие ВВС уничтожили 12 целей на севере Ирака

В Анкаре заявляют, что в регионе находятся руководители запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана

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