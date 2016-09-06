Россия заключила контракт на поставку Нигерии вертолетов Ми-35М

По словам замдиректора федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, речь идет о значительном количестве машин
Россия поставит Нигерии ударные вертолеты Ми-35М. Об этом сообщил заместитель директора федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Анатолий Пинчук в ходе форума «Армия-2016» во вторник.
«Россия заключила контракт на поставку Нигерии крупной партии ударных вертолетов Ми-35М. Речь идет о значительном количестве машин, но точное их число я сказать не могу», — приводит его слова агентство «РИА Новости».
Пинчук также уточнил, что контракт с Нигерией на поставку вертолетов подписан.
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