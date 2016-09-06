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Путин возложил цветы к могиле президента Узбекистана Каримова

Президент России почтил память узбекского лидера вместе с премьер-министром республики Шавкатом Мирзиеевым

Президент России Владимир Путин возложил цветы к могиле узбекского лидера Ислама Каримова в Самарканде. 

Глава государства почтил память первого президента Узбекистана вместе с премьер-министром республики Шавкатом Мирзиеевым. Преклонив колено перед могилой Каримова, Путин возложил букет из красных роз, сообщает агентство «РИА Новости».

После посещения кладбища Владимир Путин прибыл к самаркандской резиденции президента Узбекистана — Дворцу форумов. Возложив венок к фотографии Каримова, российский лидер выразил соболезнования вдове президента Татьяне Каримовой и его младшей дочери — Лоле Каримовой-Тилляевой. Их беседа продолжилась без прессы.

О смерти 78-летнего Ислама Каримова стало известно в пятницу, 2 сентября. Глава республики был похоронен в субботу, 3 сентября, на историческом кладбище Шахи-Зинда в Самарканде по мусульманским традициям. В стране был объявлен трехдневный траур.

Согласно конституции Узбекистана, временно исполняющим обязанности главы государства стал председатель верхней палаты парламента Нигматилла Юлдашев.

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Известия // вторник, 6 сентября 2016 года

Путин возложил цветы к могиле президента Узбекистана Каримова

Президент России почтил память узбекского лидера вместе с премьер-министром республики Шавкатом Мирзиеевым

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