Путин возложил цветы к могиле президента Узбекистана Каримова

Президент России почтил память узбекского лидера вместе с премьер-министром республики Шавкатом Мирзиеевым
Президент России Владимир Путин возложил цветы к могиле узбекского лидера Ислама Каримова в Самарканде.
Глава государства почтил память первого президента Узбекистана вместе с премьер-министром республики Шавкатом Мирзиеевым. Преклонив колено перед могилой Каримова, Путин возложил букет из красных роз, сообщает агентство «РИА Новости».
После посещения кладбища Владимир Путин прибыл к самаркандской резиденции президента Узбекистана — Дворцу форумов. Возложив венок к фотографии Каримова, российский лидер выразил соболезнования вдове президента Татьяне Каримовой и его младшей дочери — Лоле Каримовой-Тилляевой. Их беседа продолжилась без прессы.
О смерти 78-летнего Ислама Каримова стало известно в пятницу, 2 сентября. Глава республики был похоронен в субботу, 3 сентября, на историческом кладбище Шахи-Зинда в Самарканде по мусульманским традициям. В стране был объявлен трехдневный траур.
Согласно конституции Узбекистана, временно исполняющим обязанности главы государства стал председатель верхней палаты парламента Нигматилла Юлдашев.
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