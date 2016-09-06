Госдума может ужесточить наказание за торговлю госнаградами

В Госдуме предлагают ужесточить наказание за торговлю военными орденами и медалями. Законопроект, который внесли депутаты от «Справедливой России» Сергей Миронов и Олег Михеев, предполагает наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

Соответствующие поправки предлагается внести в ст. 324 УК РФ («Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград»).



Инициаторы проекта отметили, что наказание в виде штрафа, исправительных работ или ареста за приобретение или сбыт государственных наград не является достаточно действенным.



«Сегодня, когда наша страна переживает огромный подъем патриотизма, когда мы серьезно занимаемся патриотической работой среди детей и молодежи, недопустимо превращение государственных наград в банальный предмет купли-продажи», — приводит слова Миронова пресс-служба «эсеров».



Сейчас за торговлю госнаградами предусматривается денежный штраф до 80 тыс. рублей, исправительные работы до одного года или арест до трех месяцев.

