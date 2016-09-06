Delta Airlines приостанавливает прямые перелеты между Россией и США

Крупнейшая в мире американская авиакомпания вновь уходит с российского рынка
Крупнейшая в мире американская авиакомпания Delta Airlines приостанавливает с 7 сентября прямые перелеты между Россией и США. Об этом сообщили в российском представительстве компании.
Последний прямой рейс авиакомпании из Москвы в Нью-Йорк вылетит во вторник из международного аэропорта Шереметьево в 13.45, передает RNS.
На сегодняшний день доступны рейсы Delta Airlines в США в партнерстве с европейскими авиакомпаниями с пересадками в Амстердаме и Париже.
Российская авиакомпания «Аэрофлот» остается теперь единственным перевозчиком, осуществляющим прямые рейсы в американские города Нью-Йорк и Лос-Анджелес.
Напомним, зарубежные авиакомпании массово покидали российский рынок в прошлом году. Однако уже весной этого года они начали возвращаться. Авиакомпания Delta Airlines также была среди крупных авиаперевозчиков, возобновивших перелеты в Россию.
Ожидается, что прямое авиасообщение компании между Россией и США будет возобновлено в мае 2017 года.
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