Delta Airlines приостанавливает прямые перелеты между Россией и США

Крупнейшая в мире американская авиакомпания Delta Airlines приостанавливает с 7 сентября прямые перелеты между Россией и США. Об этом сообщили в российском представительстве компании.

Последний прямой рейс авиакомпании из Москвы в Нью-Йорк вылетит во вторник из международного аэропорта Шереметьево в 13.45, передает RNS.

На сегодняшний день доступны рейсы Delta Airlines в США в партнерстве с европейскими авиакомпаниями с пересадками в Амстердаме и Париже.

Российская авиакомпания «Аэрофлот» остается теперь единственным перевозчиком, осуществляющим прямые рейсы в американские города Нью-Йорк и Лос-Анджелес.



Напомним, зарубежные авиакомпании массово покидали российский рынок в прошлом году. Однако уже весной этого года они начали возвращаться. Авиакомпания Delta Airlines также была среди крупных авиаперевозчиков, возобновивших перелеты в Россию.



Ожидается, что прямое авиасообщение компании между Россией и США будет возобновлено в мае 2017 года.