Признаки обожания — как в СССР становились народными артистами

Сегодня исполнится 80 лет со дня учреждения самой почетной, самой высокой и уже недостижимой награды для деятелей культуры и искусств нашей страны. Это звание «Народный артист Советского Союза».



За всё время существования СССР звание получили 1006 человек. С развалом Союза звание народного артиста СССР присуждать перестали. На сегодняшний день в живых осталось всего 170.

— Я получил звание «Народный артист России». Эта награда — высшая в нашей стране, но всё равно те, кто имеет звание «Народный артист СССР», для нас — небожители, — признался «Известиям» композитор Эдуард Артемьев.

Первоначально звания удостаивались исключительно работники культуры, занимающиеся классическим исполнительством: великие режиссеры, великие актеры, оперные певцы. Крайне редко и неохотно «народного артиста СССР вручали» звездам эстрады. Первым такого звания в 1965 году удостоился Леонид Утесов. Потом — Клавдия Шульженко. Третьим, спустя 20 лет, стал певец Юрий Богатиков, а последней — Алла Пугачева.



— Процедура была страшная, — вспоминает руководитель Центра русской культуры и искусства Владимир Девятов. — Нужно было согласовать звание с 10–15 ступеньками советско-бюрократической системы и получить согласие от секретарей 15 союзных республик, что они не возражают. Неудивительно, что многие артисты, удостоенные звания, до него не доживали. Например, Рина Зеленая получила звание «Народный артист СССР» 1 апреля, в день смерти.

Впрочем, бывали и казусы. Девятов вспоминает, как известная «российско-украинская» исполнительница не смогла получить звание народной артистки из-за того, что пела под фонограмму.

— Чтобы выдать кому-то звание, назначалась комиссия от Министерства культуры. Эта комиссия сидела на концерте то ли в Кремле, то ли в концертном зале «Россия». Но артистка работала под фонограмму. Председатель комиссии, эстонец, встал после первого акта и сказал: «Я не хочу слушать граммофонные записи фирмы «Мелодия», — рассказал Девятов.



После того злополучного концерта певица не получила звания, но всё же смогла осуществить мечту спустя несколько лет.

Сразу даже самый талантливый артист не мог стать народным. Раньше нужно было собрать другие «бонусы»: сначала стать заслуженным артистом, потом — народным артистом республики, потом — народным артистом РСФСР и наконец — вершина. Но исключения тоже бывали. Так, к примеру, вождь народов мог запросто присудить звание понравившейся ему артистке кино. Без промежуточных этапов стал народным артистом СССР Муслим Магомаев.

— Звание народного артиста практически ничего не дает, — говорит Владимир Девятов. — У меня надбавка за звание 6 тыс. рублей в месяц к зарплате, на моей афише написано «народный артист», кроме того, когда народный артист умирает, государство обеспечивает ему похороны в престижных местах.



Небольшие преимущества у обладателей звания были и в Советском Союзе.

— В принципе, куча денег не прилагалась, но народные артисты быстрее получали квартиры, — рассказала «Известиям» пресс-секретарь Союза театральных деятелей Татьяна Никольская. — Народные артисты имели лучше номера в гостинице.



— У нас были дома творчества при союзах композиторов, театральных деятелей и других организациях, — вспоминает Эдуард Артемьев. — Там можно было взять дачу повышенной комфортности на пару месяцев с огромной скидкой. Долгое время это было вообще бесплатно. Сейчас ничего такого нет. Все платят реальные деньги.



Тем не менее, как говорят артисты, плох тот солдат, который не хочет стать генералом, и плох тот артист, который не хочет стать народным.

Несколько лет назад процедуру получения звания «Народный артист России» чрезвычайно усложнили.



— Стало много людей, не совсем достойных, и власть приняла правильное решение, — считает Владимир Девятов. — Срок артистической деятельности был увеличен. Певцы и артисты могут стать народными, если они работают не менее 20 лет. Артисты балета — не менее 15 лет.



Впрочем, далеко не все согласны с таким ужесточением. Союз театральных деятелей России, к примеру, занимается тем, чтобы упростить систему присвоения званий.



— Мы боремся за то, чтобы люди получали почетные звания при жизни, — рассказала «Известиям» Татьяна Никольская.



И несмотря на то что Советского Союза давно нет, а звание «Народный артист России» является высшей наградой в современной России, звание «Народный артист СССР» до сих пор считается среди артистов высшей, но недостижимой целью.



Народные артисты СССР

Фотография 1 из 8: Галина Уланова - советская балерина и балетный педагог. «Я благоговею перед Улановой-художником и восхищаюсь Улановой-женщиной, обаятельной, изысканной, элегантной. Не всегда, и далеко не всем, удаётся это сочетать», - говорила об Улановой Елена Образцова. Балерина получила звание «Народный артист СССР» в 1951 году. Фото: Nijs, Jac. de / Anefo - Dutch National Archives, The Hague, Fotocollectie Algemeen Nederlands

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