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В Москве создали онлайн-навигатор для англоязычных туристов

Сервис пока работает в тестовом режиме

В Москве создали онлайн-навигатор для англоязычных туристов. На сайте размещена вся необходимая информация о достопримечательностях, транспорте, гостиницах и ресторанах российской столицы.

Новый ресурс состоит из шести разделов. В каждом из них собрана полная информация, которая поможет гостям интересно и безопасно провести время в Москве. 

Пока портал discovermoscow.mos.ru в тестовом режиме, но у него уже есть мобильная версия для гаджетов на базе Android и Apple.

Разработчики сайта рассматривают возможность перевода портала на другие языки, сообщают «Дни.Ру». 

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Известия // вторник, 6 сентября 2016 года

В Москве создали онлайн-навигатор для англоязычных туристов

Сервис пока работает в тестовом режиме

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Максим Кононенко

журналист

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