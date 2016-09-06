Сервис пока работает в тестовом режиме
В Москве создали онлайн-навигатор для англоязычных туристов. На сайте размещена вся необходимая информация о достопримечательностях, транспорте, гостиницах и ресторанах российской столицы.
Новый ресурс состоит из шести разделов. В каждом из них собрана полная информация, которая поможет гостям интересно и безопасно провести время в Москве.
Пока портал discovermoscow.mos.ru в тестовом режиме, но у него уже есть мобильная версия для гаджетов на базе Android и Apple.
Разработчики сайта рассматривают возможность перевода портала на другие языки, сообщают «Дни.Ру».
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.