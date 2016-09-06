В Москве создали онлайн-навигатор для англоязычных туристов. На сайте размещена вся необходимая информация о достопримечательностях, транспорте, гостиницах и ресторанах российской столицы.

Новый ресурс состоит из шести разделов. В каждом из них собрана полная информация, которая поможет гостям интересно и безопасно провести время в Москве.

Пока портал discovermoscow.mos.ru в тестовом режиме, но у него уже есть мобильная версия для гаджетов на базе Android и Apple.



Разработчики сайта рассматривают возможность перевода портала на другие языки, сообщают «Дни.Ру».