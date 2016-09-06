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Спасатели поймали гулявшего по улицам Уфы львенка

На животном был ошейник

Фото: gorobzor.ru

Спасатели в Уфе поймали львенка, который без присмотра разгуливал по центру города. Местные жители, которые позвонили спасателям, обнаружили животное на улице Владивостокская. Об этом сообщили в городской службе спасения.

Звонок от местного жителя поступил на номер 112. «Уфимец вызвал на место сотрудников пожарно-спасательного отряда, а сам привязал животное к дереву. У львенка имелся ошейник», — передает ТАСС слова пресс-секретаря службы спасения Яны Калининой.

Спасатели отвезли хищника в Парк лесоводов, администрация которого предоставила временный приют животному. В настоящее время ведутся поиски его хозяина, пишут «Дни.Ру».

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Известия // вторник, 6 сентября 2016 года

Спасатели поймали гулявшего по улицам Уфы львенка

Спасатели поймали гулявшего по улицам Уфы львенка На животном был ошейник

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