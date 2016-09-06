Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
6 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Экономика   |     |   написать авторам

Минфин: Резервный фонд России за август сократился на 18%

390 млрд рублей из фонда были направлены на восполнение дефицита бюджета

Резервный фонд России за август сократился на 18%, до 2,1 трлн рублей, сообщило Министерство финансов во вторник. Одновременно ведомство заявило о сокращении объемов Фонда национального благосостояния РФ на 2,5%, до 4,719 трлн рублей.

До августа в течение двух месяцев к финансированию из Резервного фонда не прибегали, в апреле и мае из фонда изымалось по 390 млрд рублей в иностранной валюте. Таким образом, Минфин выдержал паузу в два месяца, прежде чем использовать средства, предназначенные к расходованию в случае снижения поступлений от экспорта нефти.

«По состоянию на 1 сентября 2016 года объем Резервного фонда составил 2,090 млрд рублей, что эквивалентно $32,2 млрд», — говорится в сообщении министерства.

В общей сложности на покрытие дефицита бюджета в 2016 году из Резервного фонда выделено 1,17 трлн рублей, сообщает «РИА Новости».

Одновременно Минфин сообщил сведения о Фонде национального благосостояния (ФНБ), объем которого за август сократился на 3,6%. При этом в долларах объем средств фонда продемонстрировал рост на 0,7%, до $72,71 млрд, в рублях сократился на 3,6%, до 4,719 трлн рублей.

Написать комментарий
Известия // вторник, 6 сентября 2016 года

Минфин: Резервный фонд России за август сократился на 18%

390 млрд рублей из фонда были направлены на восполнение дефицита бюджета

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Сергей Арбузов

политик

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке