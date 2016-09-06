Минфин: Резервный фонд России за август сократился на 18%

Резервный фонд России за август сократился на 18%, до 2,1 трлн рублей, сообщило Министерство финансов во вторник. Одновременно ведомство заявило о сокращении объемов Фонда национального благосостояния РФ на 2,5%, до 4,719 трлн рублей.

До августа в течение двух месяцев к финансированию из Резервного фонда не прибегали, в апреле и мае из фонда изымалось по 390 млрд рублей в иностранной валюте. Таким образом, Минфин выдержал паузу в два месяца, прежде чем использовать средства, предназначенные к расходованию в случае снижения поступлений от экспорта нефти.

«По состоянию на 1 сентября 2016 года объем Резервного фонда составил 2,090 млрд рублей, что эквивалентно $32,2 млрд», — говорится в сообщении министерства.

В общей сложности на покрытие дефицита бюджета в 2016 году из Резервного фонда выделено 1,17 трлн рублей, сообщает «РИА Новости».

Одновременно Минфин сообщил сведения о Фонде национального благосостояния (ФНБ), объем которого за август сократился на 3,6%. При этом в долларах объем средств фонда продемонстрировал рост на 0,7%, до $72,71 млрд, в рублях сократился на 3,6%, до 4,719 трлн рублей.