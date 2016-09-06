Комоедов: «Россия не готовит вторжение на Украину»

Россия не готовит вторжение на Украину. Так «Известиям» прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко в ходе ежедневного послания к Верховной раде в Киеве глава комитета Госдумы по обороне Владимир Комоедов.

— Устал в тысячу первый раз повторять, что Россия не готовит вторжение на Украину, что это не мы вторгаемся на территорию незалежной, а украинцы — на территорию Крыма. Все уже понимают, что остановить это словотечение можно только одним способом: врачи здесь бессильны, кто-то, кому Порошенко доверяет, должен подтвердить, глядя ему в глаза, что Россия не собирается организовывать полномасштабного вторжения на Украину. Таких людей на планете всего двое: Путин и Обама. Думаю, что после вчерашних новостей с саммита G­20 украинский президент понял, что встретиться с Обамой в ближайшее время не удастся, и решил оперативно пробить себе встречу с Путиным. В конце концов, почему бы и нет, осталось только публично поклясться, что словам Владимира Владимировича он поверит и прекратит нести эту чушь про вторжение, — заявил Комоедов.

Ранее, выступая в Верховной раде, Порошенко сообщил об угрозе «полномасштабного вторжения со стороны России».

— Наша цель — содействие укреплению обороноспособности Украины путем оптимизации военно-технического сотрудничества, передача военных технологий, предоставление нам летальных видов оружия, как минимум, в случае полномасштабного вторжения со стороны РФ, которого мы, конечно, не исключаем и к которому мы твердо должны быть готовы в любое время, — отметил украинский лидер.