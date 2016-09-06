Эстакада на Липецкой улице разгрузит выезд из Царицыно и Бирюлево

Во вторник в Москве открыли новую 4-полосную эстакаду на Липецкой улице. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что она сделает более комфортным выезд из Царицыно и Бирюлево, а также уберет «вечную пробку» на этом участке.



«Это важный объект, который позволит соединить разбитые в Павелецком направлении железные дороги, Восточное и Западное Бирюлево, Центральное Чертаново и улучшит движение на Липецкой улице», — заявил Собянин.



Сергей Собянин отметил, что эстакада является первым этапом строительства новой автомагистрали, которая соединит Липецкую улицу с Варшавским шоссе.



Строительство 4-полосной эстакады прямого хода по Липецкой улице длиной 600 м началось в 2015 году. Она позволила ликвидировать светофорный перекресток на пересечении с Элеваторной улицей.



Как передает сайт «Комсомольской правды», новая эстакада обеспечит более комфортный выезд из Москвы на федеральную трассу «Дон» и уменьшит транспортные заторы, регулярно возникающие в этом месте. При этом пропускная способность на этом участке увеличится как минимум на четверть.