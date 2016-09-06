Россия и Катар подписали соглашение о военном сотрудничестве

Документ не включает в себя закупку вооружений
Министры обороны России и Катара Сергей Шойгу и Халид бен Мухаммед Аль Аттыйя подписали соглашение о военном сотрудничестве двух стран. Об этом сообщил посол Катара в РФ Сауд Бен Абдалла Аль Махмуд.
«Сейчас (на форуме «Армия-2016». — «Известия») мы подписали соглашение по военному сотрудничеству. Но это не включает в себя закупку вооружений. Его подписали министры обороны двух стран», — приводит его слова агентство «РИА Новости».
Сергей Шойгу в ходе церемонии подписания документа выразил надежду, что он послужит укреплению российско-катарского военного сотрудничества, которое, по словам Шойгу, уже имеет положительную динамику.
В свою очередь, Халид бен Мухаммед Аль Аттыйя отметил, что «совместный политический диалог с друзьями в России доказал: руководители двух государств заинтересованы в установлении сотрудничества, стремятся закрепить отношения между двумя странами».
Посол Катара в России также отметил, что в настоящий момент страна изучает российские виды вооружений, которые могут быть полезны для борьбы с терроризмом. При этом на вопрос о том, в каких именно видах заинтересован Катар, Аль Махмуд ответил, что не располагает такой информацией.
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