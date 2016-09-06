Полиция оцепила фешенебельный отель в Лейпциге из-за угрозы взрыва

Неизвестный по телефону сообщил об угрозе взрыва в фешенебельной гостинице Fürstenhof в центре немецкого Лейпцига.



Как сообщает издание Leipziger Volkszeitung со ссылкой на правоохранительные органы, в 2.50 по местному времени (3.50 мск) был совершен звонок с предупреждением о заложенной в гостинице бомбе.



«Неизвестный сообщил на ломаном немецком об угрозе взрыва в отеле», — сообщил представитель полиции.



На место были вызваны экстренные службы. Территория вокруг гостиницы была оцеплена полицией. Правоохранители проводят осмотр здания и припаркованных неподалеку автомобилей.



Aktuell Maßnahmen Einsatz #Fürstenhof - Wir sichern und durchsuchen das Hotel zur Zeit. Zugang zum Objekt ist gesperrt. Meidet den Bereich. — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) 6 сентября 2016 г.

Об эвакуации постояльцев не сообщается.

