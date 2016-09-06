Полиция оцепила фешенебельный отель в Лейпциге из-за угрозы взрыва

Посреди ночи в гостиницу позвонил неизвестный и на ломаном немецком сообщил о заложенной бомбе
Неизвестный по телефону сообщил об угрозе взрыва в фешенебельной гостинице Fürstenhof в центре немецкого Лейпцига.
Как сообщает издание Leipziger Volkszeitung со ссылкой на правоохранительные органы, в 2.50 по местному времени (3.50 мск) был совершен звонок с предупреждением о заложенной в гостинице бомбе.
«Неизвестный сообщил на ломаном немецком об угрозе взрыва в отеле», — сообщил представитель полиции.
На место были вызваны экстренные службы. Территория вокруг гостиницы была оцеплена полицией. Правоохранители проводят осмотр здания и припаркованных неподалеку автомобилей.
Aktuell Maßnahmen Einsatz #Fürstenhof - Wir sichern und durchsuchen das Hotel zur Zeit. Zugang zum Objekt ist gesperrt. Meidet den Bereich.— Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) 6 сентября 2016 г.
Об эвакуации постояльцев не сообщается.
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