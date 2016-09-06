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Ушел из жизни худрук Театра имени Моссовета Павел Хомский

Знаменитому режиссеру был 91 год

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Театральный режиссер, художественный руководитель Театра имени Моссовета Павел Хомский скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Народный артист РСФСР Павел Хомский работал в Театре имени Моссовета с 1973 года, в 1985 году стал главным режиссером, а в 2000-м — художественным руководителем.

С 1969 года Хомский преподавал в ГИТИСе, вел актерский курс. Среди его учеников — Ольга Остроумова, Михаил Филиппов, Юрий Еремин, Александр Абдулов, Станислав Садальский и другие известные мастера, напоминает ТАСС.

Хомский отмечен многими профессиональными наградами. В 2015 году он был удостоен Российской национальной театральной премии «Золотая маска» в номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства».

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Известия // вторник, 6 сентября 2016 года

Ушел из жизни худрук Театра имени Моссовета Павел Хомский

Ушел из жизни худрук Театра имени Моссовета Павел Хомский Знаменитому режиссеру был 91 год

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