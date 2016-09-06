С ноября жители Москвы смогут оформить разрешение на стоянку на 3 года

На заседании президиума правительства Москвы во вторник для горожан упростили оформление резидентных разрешений на парковку. С 1 ноября собственники или наниматели жилья в домах, попавших в зону платной парковки, смогут оформить разрешение на стоянку в столице сразу на три года. Плата останется прежней — 3 тыс. рублей в год.



Напомним, сейчас жители домов, попавших в зону платной парковки, имеют право получить не более двух парковочных разрешений сроком на год для одной квартиры.

«Сумму можно разделить на выбор — платить частями каждый год по 3 тыс. рублей или сразу авансом за три года 9 тыс. рублей на весь срок действия разрешения», — приводит сайт «Комсомольской правды» слова заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова.

Процедура оформления разрешения станет удобнее. Тем, кто будет получать парковочное разрешение на три года, достаточно будет собирать необходимый пакет документов раз в три года.

Для желающих оплачивать трехлетнее разрешение на парковку частями, разрешение во второй и третий год будет действовать только со дня оплаты. Если платеж задержали, то срок действия разрешения продлится автоматически, но не более чем на 14 дней.

Однако необходимую сумму нужно будет успеть погасить за это время полностью. В противном случае придется платить за стоянку своего автомобиля по обычным тарифам платной парковки для конкретной зоны.

До конца года в Москве введут новый сервис, который будет автоматически выявлять неправильно припаркованные автомобили.



Новая система даст возможность автоматически анализировать данные с камер, после чего направит список проблемных зон сотрудникам ситуационного центра МАДИ.



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