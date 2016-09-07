Украина планирует бойкотировать ЧМ-2018 в России

В 2018 году Россия будет принимать чемпионат мира по футболу. Главный турнир четырехлетия пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград и Екатеринбург. В отборочном цикле ЧМ-2018 впервые в истории примут участие все 209 ассоциаций, входящих в Международную федерацию футбола (ФИФА). Национальные сборные, в числе которых и украинская команда, поборются за 31 путевку в финальную часть турнира. Сборная России на правах хозяйки мундиаля освобождена от необходимости играть в квалификации.



По информации «Известий», национальная команда Украины в случае, если она пройдет квалификацию и пробьется в финальную часть чемпионата мира-2018 в России, может бойкотировать турнир по политическим мотивам. Вероятность полного игнорирования мирового первенства сейчас рассматривается на уровне администрации Федерации футбола Украины (ФФУ) и руководства страны.



— Власти Украины и чиновники ФФУ всерьез рассматривают возможность бойкотирования грядущего чемпионата мира-2018, — рассказал «Известиям» источник в организации. — Украинская сторона сомневается в том, что напряженность в отношениях с Россией уйдет к моменту проведения турнира. В связи с этим украинские спортивные чиновники прорабатывают вариант, при котором страна добровольно откажется от участия в финальной части чемпионата мира в 2018 году в случае, если сборная Украины туда квалифицируется.



За комментариями «Известия» обратились непосредственно в Федерацию футбола Украины, где не стали исключать подобного развития событий.



— Сборная Украины стартовала в квалификации чемпионата мира по футболу 2018 года, проведя пока только первый матч в своей группе против команды Исландии, и я надеюсь, что наша команда выступит в отборочном цикле успешно, — заявил «Известиям» вице-президент ФФУ Игорь Кочетов. — Сегодня нам не хотелось бы затрагивать тему политики. Будем говорить о футболе. Отборочный цикл будет длиться для сборной Украины еще на протяжении полутора лет, поэтому обсуждать что-либо преждевременно. Давайте разговаривать на эту тему по мере приближения мероприятия. Задача, которую поставил главный тренер национальной команды Андрей Шевченко, — выйти из группы и квалифицироваться на чемпионат мира-2018. О том, что будет дальше, будем говорить потом.



Стоит отметить, что существует вариант, при котором Украине не придется задумываться о бойкотировании мундиаля. Украинская национальная команда на квалификационной стадии попала в группу I вместе со сборными Финляндии, Исландии, Косово, Хорватии и Турции. Напрямую в финальную часть чемпионата мира проходит только та команда, которая займет первое место в своей группе. Сборная, ставшая второй, примет участие в стыковых матчах. В случае если подопечным Андрея Шевченко не удастся отобраться на ЧМ-2018, вопрос бойкотирования первенства отпадет сам собой.



В России заверяют, что у украинской стороны никаких проблем на территории нашей страны во время чемпионата мира-2018 не возникнет. Об этом «Известиям» сообщил первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян.



— С полной уверенностью могу сказать, что если украинская команда по футболу приедет в Россию, то у нее никогда никаких проблем здесь не будет, — сказал Симонян. — Но при этом я уверен и в обратном развитии событий по отношению к нашей стране и нашей национальной команде. Если бы, к примеру, чемпионат мира проходил на Украине и сборная России приехала бы туда, то у нее совершенно точно возникли бы проблемы. Учитывая общую политическую обстановку, я в этом не сомневаюсь. Украинской же стороне беспокоиться по этому поводу не стоит.



Напомним, в 2015 году президент Украины Петр Порошенко в интервью немецкому изданию Bild призвал ведущие футбольные сборные мира отказаться от поездки на чемпионат мира 2018 года в Россию.