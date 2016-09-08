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Александр Кибовский: «Без нашей поддержки поход в театр был бы дороже»

Глава департамента культуры города Москвы — о том, почему театральным коллективам столицы стоит брать пример с «Ленкома»

Фото: Зоя Игумнова

Московские театры один за другим открывают новый сезон. Большинство из них находятся в муниципальном подчинении, а это значит, что административно-хозяйственное благополучие коллективов зависит от департамента культуры правительства города Москвы. С его главой Александром Кибовским корреспондент «Известий» встретился на сборе труппы театра «Ленком».

— В этом году «Ленком» отмечает 90-летний юбилей. Готовятся новые постановки. Поможете?

— Наша помощь в данном случае не требуется. «Ленком» не берет у нас ни копейки на свои постановки. Это — принципиальная позиция театра. И я считаю, оправданная. Нравится, не нравится — вопрос дискуссии. Никто не может упрекнуть театр и департамент, что казенные деньги тратятся не туда, куда надо. 

«Ленком» распоряжается деньгами, заработанными самим театром. И, конечно же, рискует. Но это уникальный театр не только с точки зрения режиссерской, актерской, технической. По финансовым, кадровым и прочим показателям — это тоже один из самых успешных объектов и проектов. Он имеет прекрасную материальную базу, причем сделанную своими руками.

— Есть ли другие театры, живущие на самоокупаемости?

— «Ленком» — единственный. 

— Сколько всего театров на вашем попечении?

— Государство в лице правительства Москвы имеет систему финансирования 82 театров города. Это очень разные учреждения: начиная с детских и заканчивая музыкальным театром «Геликон-опера». С точки зрения посещаемости, востребованности, репертуара, наличия своего лица все они разные. Ну и, конечно, в Москве есть махины, которые все знают, — Театр Моссовета, Театр сатиры. Их мы тоже финансируем.

— По каким статьям?

— Билеты, например. Если бы зритель платил полную стоимость билетов, мы имели бы пустые залы. Посчитайте себестоимость билетов — по этой статье самый успешный театр в среднем дотируется где-то на 80%. То есть зрители не догадываются, что оплачивают 20% от реальной стоимости. И когда спрашивают: «Почему такие дорогие билеты на спектакль?», людям невдомек, что билеты могли быть еще дороже.

— И в «Ленкоме» тоже?

— В «Ленкоме» — нет. Здесь город дотирует порядка 35% от стоимости билетов. Зрители оплачивают не более 65%. Это самый высокий порог для наших театров. Обычно всё наоборот.

— Из чего складывается себестоимость билета?

— Вы приходите в театр, а его отапливают, освещают и охраняют. Гардероб работает, артисты и персонал должны получить зарплату, в том числе декретные и отпускные выплаты и т.д. Всё это входит в стоимость. Если бы мы заложили расходы в цену, то стоимость билета была бы… Вы представляете себе, что такое, например, музыкальная постановка в «Геликон-опере»? Посчитайте ради интереса, сколько это стоит.

— Дорогостоящие декорации, костюмы...

— ...плюс вознаграждение не только артистам, но и режиссерам, авторские права и тому подобные расходы. Если сложите всю совокупную расходную часть и поделите ее на количество билетов — получите реальный результат.

— С ностальгией вспоминаются первые декреты советской власти, обещавшие бесплатные посещения учреждений искусства. 

— Было бы, конечно, идеально, если бы поход в самые лучшие и востребованные театры был бесплатным. Но если бы мы не имели театр как государственное бюджетное учреждение, полагаю, доступность театрального искусства для горожан была бы вообще потеряна.  

Обеспечить ее на достойном уровне — важная задача департамента культуры и государственной программы «Культура Москвы», утвержденной столичным правительством в 2012 году. Дотация на сегодняшний день — единственная возможность обеспечить посещаемость в театре. Правда, есть зрители, готовые платить за билеты много, но таких меньшинство.

— А средства на ремонт и реконструкцию? На это театры — тот же «Ленком» — просят деньги у бюджета?

— Просят. Но «Ленком» и в этой статье особенный. Все ремонты и реставрационные работы сделаны за свой счет. Они зарабатывают деньги на гастролях, как и другие театры. Но кто-то кладет их в свой карман, кто-то проедает, а здесь — другая политика...

Справка «Известий»

Александр Владимирович Кибовский родился 15 ноября 1973 года в Москве, окончил РГГУ. С 10 марта 2015 года — руководитель департамента культуры города Москвы. Сменил на этом посту Сергея Капкова. Действительный член Российской академии художеств, председатель Московского отделения Российского военно-исторического общества. Кандидат исторических наук.

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Известия // четверг, 8 сентября 2016 года

Александр Кибовский: «Без нашей поддержки поход в театр был бы дороже»

Александр Кибовский: «Без нашей поддержки поход в театр был бы дороже»Глава департамента культуры города Москвы — о том, почему театральным коллективам столицы стоит брать пример с «Ленкома»

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