США отменили санкции против «Рособоронэкспорта» по обслуживанию Ми-17

Ограничения были сняты еще 25 ноября 2015 года
Соединенные Штаты Америки отменили санкции в отношении «Рособоронэкспорта» по контрактам на техническое обслуживание вертолетов Ми-17 в Афганистане. Об этом сообщил заместитель генерального директора компании Сергей Гореславский.
«25 ноября 2015 года Соединенные Штаты отменили наложенные 2 сентября 2015 года санкции в отношении «Рособоронэкспорта» по контрактам на техническое обслуживание вертолетов Ми-17 в Афганистане», — приводит его слова агентство «РИА Новости».
Гореславский также отметил, что решение было принято на два года, однако может быть продлено американской стороной.
«Рособоронэкспорт» — единственный в России государственный посредник по экспорту и импорту продукции, технологий и услуг военного и двойного назначения.
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