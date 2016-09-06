США отменили санкции против «Рособоронэкспорта» по обслуживанию Ми-17

Соединенные Штаты Америки отменили санкции в отношении «Рособоронэкспорта» по контрактам на техническое обслуживание вертолетов Ми-17 в Афганистане. Об этом сообщил заместитель генерального директора компании Сергей Гореславский.

«25 ноября 2015 года Соединенные Штаты отменили наложенные 2 сентября 2015 года санкции в отношении «Рособоронэкспорта» по контрактам на техническое обслуживание вертолетов Ми-17 в Афганистане», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

Гореславский также отметил, что решение было принято на два года, однако может быть продлено американской стороной.

«Рособоронэкспорт» — единственный в России государственный посредник по экспорту и импорту продукции, технологий и услуг военного и двойного назначения.