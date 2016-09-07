Заграница не поможет

Признание ЛЕВАДА-Центра иностранным агентом со стороны Минюста едва ли можно интерпретировать как «предвыборную инициативу властей».

Либеральное крыло, конечно, именно эту интерпретацию события положит в основу новой серии нападок на верховную власть, тут можно не сомневаться. Хотя речь, вероятнее всего, на самом деле, идет о довольно рутинной процедуре, запущенной через Минюст: подобной проверке подвергается большинство более или менее активных организаций.

Ведомство оценивает уровень и качество внешнего - иными словами, иностранного - финансирования организации, исходя из вполне определенных критериев. Так получилось, что ЛЕВАДА-Центр этим критериям соответствует, и решение о внесении социологического центра в соответствующий реестр было принято.

Теперь слово за юристами ЛЕВАДА-Центра, а его руководство уже посчитало, что внесение в данный реестр ущемляет его права и послужит ограничением его профессиональной деятельности. Тем не менее, напомним, что ряд НКО, ориентированных на правозащитную деятельность и имеющих весьма критическое отношение к властям, нашли в себе силы полностью или большей частью отказаться от внешнего финансирования и перешли, что называется, на «внутрироссийские источники». В результате, они не попали в реестр «иностранных агентов» и существуют до сих пор, проводя свою работу и не жалуясь, в общем, на жизнь.

Даже если ЛЕВАДА-Центру не удастся покинуть реестр и убедить Минюст в несостоятельности его претензий, статус «иностранного агента», помимо имиджевого обременения по нынешним временам, ни де-факто, ни де-юре никак не ограничивает деятельность организаций.

Морально-психологический аффект, который организация явно испытала в результате внесения в реестр, вскоре должен пройти, и признание руководства данной Автономной некоммерческой организации в том, что «это означает уничтожение нашей исследовательской организации» (Лев Гудков) – явно сделано сгоряча.

Вообще, существует некоторое противоречие в заявлениях, сделанных руководством ЛЕВАДА-Центра: с одной стороны, оно призналось, что доля иностранных заказов в работе центра не была не только определяющей, но и просто - значительной, однако, с другой стороны, «центр придется закрыть», если не удастся покинуть реестр… В общем, это напоминает истерику.

Вместо того, чтобы искать выход из ситуации, идет банальный шантаж и попытка оказать давление на государственные органы.

Точно также, в своё время, известный либеральный экономист Сергей Гуриев, ныне поступивший на службу в Европейский банк реконструкции и развития, в панике покинул страну, когда ему показалось, что против него могут возбудить уголовное дело из-за его экспертных связей с ЮКОСом Михаила Ходорковского. Дело не было возбуждено, но Гуриев так и не вернулся из Франции, пополнив ряды лжеполитэмигрантов и не стесняется в выражениях, когда надо резко покритиковать руководство своего бывшего Отечества.

Безусловно, данными обстоятельствами вокруг ЛЕВАДА-Центра воспользуется «несистемная оппозиция», которая только и ищет предлога, чтобы делигитимировать результаты выборов в нижнюю палату парламента и пополнить копилку социально взрывоопасных поводов для организации протеста.

Воспользуется новым поводом порассуждать на тему «тоталитарной сущности режима» и либеральное сообщество.

В этом контексте создается впечатление, что решение Минюста по включению ЛЕВАДА-Центра в реестр иностранных агентов можно было бы расценить как политически недальновидное. Ведь, принимая во внимание, что это решение станет предсказуемо резонансным, его можно было бы и отложить. Однако, следует помнить, что у юристов – свои резоны, и в своих действиях они ориентируются прежде всего на соблюдение процедурных норм.

И, повторюсь, это лишний раз доказывает, что решение о ЛЕВАДА-Центре обусловлено сугубо процессуальными рамками и никак не увязано с электоральной повесткой.

Автор — генеральный директор Центра политической информации