И. о. гендиректора компании «Т Плюс» стал заместитель Вайзинхера

Исполняющим обязанности генерального директора «Т Плюс» назначен первый заместитель генерального директора компании Андрей Вагнер.

Как сообщает пресс-служба компании, «Т Плюс» продолжает работать в нормальном режиме во всех 16 регионах присутствия.



«Все станции и теплосетевые компании проводят плановую подготовку оборудования к работе в осенне-зимний период», — говорится в сообщении.



Кроме того, компания продолжит сотрудничать со следствием и представлять все требуемые документы в рамках уголовного дела о коррупции в республике Коми.

Накануне правоохранительные органы задержали по подозрению в даче многомиллионной взятки главу «Т Плюс» Бориса Вайзинхера и совладельца компании «Ренова» Евгения Ольховика.

В этот же день прошли обыски с изъятием документов в «Т Плюс» и в его головной компании «Ренова», совладельцем которой является Виктор Вексельберг. Проверки, как сообщил представитель Следственного комитета Владимир Маркин, связаны с делом о даче взятки руководству Коми на сумму более 800 млн рублей «за установление выгодных для энергокомпаний тарифов».



По информации следователей, с 2007 по 2014 год фигуранты дела и другие неустановленные лица передавали высшим должностным лицам Республики Коми деньги за установление максимально выгодных тарифов на тепло- и электроэнергию и за создание комфортных условия для ведения бизнеса в регионе. Уточняется, что фигуранты действовали в интересах ЗАО «Комплексные энергетические компании» (КЭС). Должностные лица в настоящий момент проходят по другому уголовному делу, связанному с экс-главой республики Вячеславом Гайзером.

