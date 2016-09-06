Всего в столице установлено 960 камер автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД
В Москве ошибочные штрафы стали причиной отключения более ста камер фотовидеофиксации «Стрелка-Плюс». Об этом во вторник сообщил начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Виктор Коваленко. О том, где расположены отключенные камеры, он не уточнил.
Решение о временном отключении камер было принято еще 30 августа. Коваленко отметил, что камеры включат после того, как будут выяснены причины сбоев их работы.
В ГАИ подчеркивают, что за всё время работы камеры фотовидеофиксации нарушений доказали свою эффективность. В местах, где они были установлены, отмечено снижение количества ДТП на 31,9%, пишет «Ридус».
За год работы комплексов фотовидеофиксации в бюджет Москвы поступило более 8 млрд рублей штрафов.
Всего в российской столице работает 960 моделей «Стрелка-Плюс», 34 из которых передвижные.
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