В Москве ошибочные штрафы стали причиной отключения более ста камер фотовидеофиксации «Стрелка-Плюс». Об этом во вторник сообщил начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Виктор Коваленко. О том, где расположены отключенные камеры, он не уточнил.

Решение о временном отключении камер было принято еще 30 августа. Коваленко отметил, что камеры включат после того, как будут выяснены причины сбоев их работы.

В ГАИ подчеркивают, что за всё время работы камеры фотовидеофиксации нарушений доказали свою эффективность. В местах, где они были установлены, отмечено снижение количества ДТП на 31,9%, пишет «Ридус».



За год работы комплексов фотовидеофиксации в бюджет Москвы поступило более 8 млрд рублей штрафов.



Всего в российской столице работает 960 моделей «Стрелка-Плюс», 34 из которых передвижные.

