Евгений Писарев: «Я пригласил в труппу звезд молодежных сериалов»

С художественным руководителем Театра им. Пушкина Евгением Писаревым корреспондент «Известий» встретилась накануне ежегодного сбора труппы. Разговор по традиции начался с рассказа о новых постановках.

— Чем порадуете зрителей в новом сезоне?



— Первой премьерой сезона будет спектакль Юрия Николаевича Бутусова «Барабаны в ночи» по пьесе Бертольда Брехта. Это — событие в театральной жизни Москвы. Бутусов, на мой взгляд, — один из лидеров современной режиссуры, если не лучший режиссер. «Добрый человек из Сезуана» в его постановке собрал столько премий, сколько наш театр не брал за всю свою историю. Актерская команда будет та же — Вера Воронкова, Александр Матросов, Анастасия Лебедева и Александра Урсуляк.



— Следующий год станет юбилейным для примы Театра имени Пушкина — Веры Алентовой. Готовите что-то к этому событию?



— Уже скоро приступлю к постановке пьесы Ноэля Кауарда «Сенная лихорадка», которую выпущу в феврале к юбилею Веры Валентиновны. Она более 50 лет работает в Театре им. Пушкина и в какой-то степени является нашей визитной карточкой. Мне бы хотелось, чтобы спектакль не просто был «датским», а имел большую интересную жизнь.



— Юбилярша обрадовалась, узнав о подарке, который ей готовят?



— Да, конечно. Я тоже с большим удовольствием начинаю работать. Вера Валентиновна первой поддержала меня, когда я стал худруком. Но так складывалось, что до сих пор я не поставил с ней ни одного спектакля, и теперь с радостью исправлюсь. Помимо того что роль бенефисная, она еще и очень любопытная и интересная по задачам. Вера Валентиновна сыграет актрису, вышедшую на пенсию, но не желающую прекращать играть — она превращает в театр всё вокруг себя. Мысль проста: из театра можно уйти, но выгнать театр из себя невозможно.



— Ну да, с Верой Алентовой спектакль хорошо рифмуется.



— Вообще это классическая английская пьеса, написанная почти 100 лет назад. Ее всегда играют именитые артисты, звезды. Я видел спектакль с Джуди Денч лет пять назад в Лондоне — она работала на сцене, не боясь ассоциаций с собственной судьбой. Мне кажется, в этом есть определенная «манкость» для актрисы и для зрителей: попытаться понять, что в исполнении просто сыграно, а что передано из личного опыта.



— Кто из актеров пополнит состав труппы в новом сезоне?



— Я пригласил двух молодых артистов. Первый — выпускник Белорусской театральной академии, звезда украинских и белорусских сериалов Кирилл Дыцевич. В Москве он новичок, но уже дебютировал на Эдинбургском фестивале в нашем спектакле «Мера за меру». Оказался, кстати, весьма популярным персонажем — в Эдинбург даже приехала группа его фанатов и поклонников.



Второй — Дмитрий Власкин — перешел к нам из Московского художественного театра. Он тоже молодой, много снимается — в сериалах «Физрук» и «Закон каменных джунглей». Но думаю, что основная группа молодежи придет в театр через сезон, когда я выпущу свой курс в Школе-студии МХТ.



— Насколько я знаю, вы выпустите не только артистов, но и режиссеров — вы же открываете творческую лабораторию?



— Как и многие другие худруки, я сталкиваюсь с проблемой молодой режиссуры. Она (режиссура), безусловно, есть: выходят любопытные дипломные спектакли, подкованные и оснащенные. Но, придя работать в большой московский репертуарный театр, молодые теряются — они не привыкли работать с опытными артистами...



Говорю это не просто так. На протяжении последних трех лет я доделываю спектакли за всеми режиссерами, которых приглашаю. Не просто корректирую, а иногда и с нуля ставлю. Когда я работал во МХАТе, был свидетелем, как Олег Павлович Табаков сталкивался с подобной ситуацией. Как говорил после прогона: «Да, за деньги такое людям показывать нельзя. Могут побить» (смеется).



И я всё чаще сталкиваюсь с необходимостью такое говорить. Поэтому и решил открыть лабораторию, где молодым режиссерам будет дана возможность на безвозмездной основе в течение 7–10 дней подготовить эскиз спектакля. В их распоряжении будет репетиционный зал, артисты, звук, свет — всё, что нужно. Имея эти ресурсы, они должны будут за неделю доказать свою состоятельность.



— Как на это смотрят артисты театра? Выходит, что вчерашние студенты будут набивать на них руку...



— Все заинтересованы в том, чтобы пришли талантливые режиссеры. Может, кто-то и откажется, но большинство с удовольствием примут участие в этой творческой работе.



— Вы открываете сезон спектаклем «Дом, который построил Свифт». Он для вас особенно дорог?



Фото: Юрий Богомаз



— Лично для меня — да. Но особенно важно, что для труппы он стал смыслообразующим — актеры работают не за зарплату, а потому что понимают: они не зря живут на свете и играют в театре. Мне кажется, на «Свифте» это сложилось. Я рад, что предложил им заняться этой довольно странной историей, не открытой еще до конца пьесой Григория Горина...

Справка «Известий»

Евгений Писарев окончил Школу-студию МХАТ в 1993 году (курс Ю. Еремина). С 1996 года работает как режиссер. В 2007 году стал помощником худрука МХТ им. А.П. Чехова Олега Табакова. В 2010 году назначен на пост худрука Театра им. Пушкина, на сцене которого поставил более 10 спектаклей, в том числе «Много шума из ничего», «Кот в сапогах», «Ревизор», «Остров сокровищ» и др.