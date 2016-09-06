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Порошенко оценил потери Украины из-за закрытия российского рынка

Президент страны назвал эмбарго шоком для экономики

Потеря российского рынка стала шоком для экономики Украины. Об этом заявил президент страны Петр Порошенко в ходе своего выступления в Верховной раде с ежегодным посланием.

«В 2015 году в сравнении с 2014-м наш экспорт в Россию сократился вполовину, и это еще не дно: минус 34% по итогам первого полугодия (2016 года. — «Известия»). Доля России в украинском экспорте составляет, как я уже сказал, только 9%, с тенденцией к дальнейшему падению», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

Президент заявил, что в целом за последние годы объем экспорта с Украины в Россию упал в пять раз. 

Украинский лидер отметил также, что из-за экономического спада страна потеряла «десятки, если не сотни рабочих мест».

«Эта экономическая агрессия — одна из главных причин стремительного падения уровня жизни», — сказал он.

Напомним, с 1 января 2016 года Россия ввела в отношении Украины торговые ограничения. После этого под запретом оказались поставки мяса, колбасных изделий, рыбы и морепродуктов, а также овощей, фруктов и молочной продукции. Меры связаны с тем, что Киев с 2016 года начал исполнять экономическую часть соглашения об ассоциации с ЕС — Украина вступила в зону свободной торговли с Евросоюзом.

Украина ввела ответные меры в отношении России. Киев также запретил ввоз некоторых продуктов. В частности, мяса, рыбы, некоторых кондитерских изделий, шоколада, детского питания, а также сигарет с фильтром и некоторой алкогольной продукции.

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Известия // вторник, 6 сентября 2016 года

Порошенко оценил потери Украины из-за закрытия российского рынка

Президент страны назвал эмбарго шоком для экономики

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