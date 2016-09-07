Путин поднял капитализацию «Газпрома» на 100 млрд рублей

Акции «Газпрома» во вторник стали лидером роста среди других «голубых фишек». Капитализация компании выросла на 100 млрд рублей. Причиной столь положительной динамики стало заявление президента России Владимира Путина о том, что бумаги компании недооценены. Кроме того, внимание инвесторов к бумагам привлекло потенциальное увеличение дивидендов — до 50% от чистой прибыли по МСФО. Эксперты считают, что рост акций «Газпрома» в ближайшие дни может продолжиться. Однако сомневаются в том, что он будет иметь продолжительный характер.



Локомотивом вчерашнего роста на рынке акций стали бумаги «Газпрома», которые прибавили в цене около 3%. Накануне Владимир Путин заявил о том, что бумаги холдинга, которые в последнее время отставали от рынка, «недооценены». «Газпром» явно недооценен, это абсолютно очевидный факт. Мы его продавать пока не собираемся, и связано это с особенностями российской экономики, социальной сферы и российской энергетики», — заявил Владимир Путин в интервью Bloomberg.



Агентство напомнило, что выручка газового монополиста за последнее десятилетие составила свыше $1 трлн, однако за то же время рыночная капитализация сократилась более чем на 80% в долларовом выражении на фоне роста добычи сланцевого газа в США, стагнации экономик крупнейших европейских клиентов компании и обвала цен на нефть.



Владимир Путин также отметил, что не волнуется по поводу котировок компании, отметив устойчивость «Газпрома» как государственного концерна и его центральную роль в социально-экономической жизни страны. Кроме того, он подчеркнул, что компания наращивает экспорт в Европу, которая в настоящий момент снижает собственную добычу, и строит первый трубопровод в Китай. А прогноз по росту мирового спроса на газ остается хорошим. «Мы знаем, что такое «Газпром», чего он стоит и чего он будет стоить», — заявил президент России.



— Инвесторы вспомнили об акциях «Газпрома». Капитализация национального достояния выросла на 3%, или 100 млрд рублей — до 3,3 трлн рублей. Со времен 2009 года большинство российских бумаг, в том числе Сбербанка, «Роснефти», МТС, «Башнефти», выросли в разы. В то же время акции «Газпрома» семь лет «топтались на месте» на уровнях 130–160 рублей, — отметил старший аналитик компании «Альпари» Роман Ткачук.



По его словам, этому, безусловно, были объективные причины — снижение биржевых цен на газ (в 2008 году они упали в 2–3 раза и с тех пор не поднимались), затянувшиеся переговоры по поставкам газа в Китай и масштабные инвестиционные затраты.



— Вчерашнее заявление Владимира Путина о недооцененности «Газпрома» и потенциальное увеличение дивидендов заставляют инвесторов присмотреться к этой бумаге и могут стать драйверами для ее роста, — отметил Роман Ткачук.



Напомним, вчера стало известно, что Министерство финансов России разработало проект распоряжения о введении бессрочной нормы, обязывающей госкомпании выплачивать дивиденды в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО.



— «Газпром» недооценен не только по отношению к западным аналогам, но и к российскому рынку. Индекс крупнейших компаний на Московской бирже ММВБ10 с начала года поднялся на 15%, тогда как рост акций «Газпрома» за тот же период едва смог превысить 3%. При этом компания демонстрирует стабильную чистую прибыль по МСФО уже три квартала подряд, — говорит аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов.



Он отметил, что акции «Газпрома» сейчас торгуются с абсурдно низким коэффициентам Р/Е, равным 3,1.



— Я полагаю, что основной причиной для этого являются политические риски, связанные с условиями третьего энергопакета в ЕС. Если часть из них будет нивелирована, то, на мой взгляд, можно рассчитывать на бодрый рост котировок «Газпрома». Конкретные ценовые уровни сейчас определить сложно, но акции вполне могут подорожать примерно на треть от текущих уровней, — считает Дмитрий Лукашов.



Впрочем, аналитик ГК TeleTrade Анастасия Игнатенко полагает, что, кроме «словесных интервенций», другого повода для роста акций «Газпрома» нет.



— После установленных пиков в 2007 году стоимость акций упала в 2,64 раза, и за последнее десятилетие это, пожалуй, чуть ли не худшая акция из «голубых фишек». «Газпром» давно нуждается в реформах, особенно в части корпоративного управления, — сказала она. Анастасия Игнатенко отметила, что бумага торгуется на уровне 140 рублей и перелома в технической картине стоит ждать только при условии превышения уровня в 142 рубля.



— Но даже в этом случае мы сможем говорить лишь о наличии спекулятивного потенциала к росту, для появления сигналов среднесрочного плана нужен выход цены за зону 165–170 рублей, не менее, — полагает она.



Роман Ткачук считает, что рост акций «Газпрома» в ближайшие дни может продолжиться. По его мнению, текущей целью подъема видится уровень в 150 рублей. Если подтвердится новость об увеличении дивидендов «газового монополиста» и будет прогресс в переговорах с Китаем, акции вполне могут вырасти до 200 рублей.



— Если вспомнить историю, то на пике в 2008 году за акцию «Газпрома» давали 367 рублей, — напомнил он.

Финансовый эксперт компании «Аналитика Онлайн» Сергей Душечкин согласен, что рост стоимости акций какое-то время еще будет продолжаться, однако вряд ли он будет носить долгосрочный характер, так как давление продавцов никуда не пропадет.



— Потолком для любого зарождающегося роста будут выступать уровни 155–160 рублей за акцию, пройти выше которого при текущей экономической и политической ситуации будет достаточно сложно. Да и достижение обозначенных выше значений также находится под большим вопросом, — заключил он.

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