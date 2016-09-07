Мать Ярошенко — Обаме: «Правда о моем сыне однажды бросит тень на США»

Мать российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего 20-летний срок в тюрьме «Форт-Дикс», отправила письмо президенту США Бараку Обаме (есть в распоряжении «Известий»). В нем Любовь Ярошенко просит американского лидера проявить милосердие «к погибающему сыну» и вернуть Константина в Россию.

Ожидается, что письмо дойдет до президента Обамы в кратчайшие сроки — к 9 сентября. Также Любовь Ярошенко отправила копию документа и на электронную почту, указанную на сайте Белого дома.

Как рассказала «Известиям» мать осужденного в США россиянина, она собирается добиваться возвращения сына в Россию любыми способами. По словам Любови Ярошенко, если правосудия не удалось добиться в юридической плоскости, у нее осталась надежда, что Обама как президент, в 2009 году получивший Нобелевскую премию мира «за огромные усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничества между народами», поможет вернуть Константина домой.

— Материнское сердце подсказывает мне, что Барак Обама как отец семейства и нобелевский лауреат поймет мое горе и поможет в возвращении сына. С надеждой посылаю ему письмо и верю в его милосердие. Я готова пешком дойти до Вашингтона, лишь бы Константин вернулся домой, — сказала Любовь Ярошенко.

«Известия» публикуют содержание письма, которое Ярошенко отправила в Белый дом.

«Уважаемый господин Президент!

Обращается к Вам мать российского летчика Константина Ярошенко, осужденного в 2010 году в США и отбывающего 20-летний срок наказания в тюрьме «Форт-Дикс» в штате Нью-Джерси.

Американский адвокат целый год собирал доказательства невиновности и непричастности моего сына к тому, в чем его обвинили. Имеются неопровержимые факты, подтверждающие ошибочность вынесенного судьей Дж. Ракофф приговора! Я уверена, что правда рано или поздно станет известна всем и бросит тень на США, которые провозглашают себя правовым государством, взявшим на себя обязательства по защите прав человека во всем мире.

Но самое главное — я боюсь, что с моим сыном может произойти непоправимое. Он может просто погибнуть в тюрьме, что станет черным пятном на репутации США. До ареста у Константина никаких проблем со здоровьем не было. Сейчас же у него целый букет различных болезней, некоторые из которых очень тяжелые. Добиться адекватной помощи в тюремных условиях просто невозможно.

Я слышала, что Вас называют самым милосердным Президентом за всю историю США. По Вашему личному указанию уже были помилованы многие сотни осужденных к длительным срокам заключения, и Вы на этом пока не останавливаетесь.

Весь мир с уважением отнесся к Президенту России В.В. Путину за его действия, которые помогли возвратить американского гражданина К. Доуса из сирийского плена на Родину по Вашей просьбе!



Как мать, я молюсь перед Всевышним, чтобы Он наставил Вас, уважаемый господин Президент, на путь милосердия к моему сыну, погибающему в неволе. Молюсь за то, чтобы в тот день, когда Константин Ярошенко ступит на родную землю — по Вашей президентской гуманной воле — Вы получите Господнее благословение, что выше и ценнее Нобелевской премии!» — написано в письме.

Как сообщил источник «Известий» в российских дипломатических кругах, письмо «должно произвести впечатление в Белом доме».

— Со своей стороны мы продолжаем предпринимать усилия по скорейшему вызволению Константина из тюрьмы и возвращению его на Родину, — добавил источник.