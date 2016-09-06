В Rambler & Co опровергли информацию об утечке паролей пользователей

В Rambler & Co не видят проблемы в утечке данных пользователей почтового сервиса. Об этом заявила официальный представитель компании София Иванова.

«Никакой проблемы здесь нет: впервые эта база появилась в 2012 году, в СМИ информация о ней появлялась еще в 2014 году. После ее анализа мы выявили, что скомпрометированы 4 млн активных пользователей — всем им пароли были, разумеется, изменены», — приводит ее слова RNS.

Иванова отметила, что при этом некий процент паролей всё равно может подходить, так как некоторые пользователи используют слишком простые пароли.

Она также заявила, что компания не хранит пользовательские данные в открытом доступе.

«Вся пользовательская информация шифруется, а почтовый сервис регулярно напоминает пользователям о необходимости менять пароль», — подчеркнула она.

Ранее сайт LeakedSource сообщил об утечке данных почти 100 млн пользователей электронной почты российского сервиса Rambler. В частности, речь шла об именах пользователей, их email-адресах и номерах ICQ. Отмечалось, что данные не были зашифрованы и хранились в виде обычного текста.