Лучших экономистов готовят в Москве, а «технарей» — в регионах

При составлении ежегодного рейтинга репутации вузов были опрошены более 60 тыс. человек. На первых позициях неожиданностей не было — одновременно войти в топ-10 лучших вузов как по техническим, так и по экономическим направлениям удалось самым сильным вузам страны — МГУ, СПбГУ и Новосибирскому госуниверситету.

Как рассказали «Известиям» в RAEX, рейтинги репутации вузов составлялись по укрупненным направлениям. В ходе исследования учитывались мнения респондентов о качестве образования, востребованности выпускников работодателями, а также об уровне научно-исследовательской деятельности. Авторы исследования опросили представителей академического и научного сообщества, студентов и выпускников, а также представителей компаний-работодателей.



— Конечно, результаты исследования не стали для нас неожиданностью, так как репутация вузов «зарабатывается» десятилетиями, — сказал «Известиям» исполнительный директор направления «Рейтинги университетов» RAEX («Эксперт РА») Алексей Ходырев.

Московский государственный университет традиционно занял первое место почти по всем направлениям за исключением разделов «Технические науки, инжиниринг и технологии» и «Медицина». Здесь лидируют МГТУ им. Н.Э. Баумана и Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова.

Рейтинг RAEX будет полезен не только самим вузам и работодателям, но и будущим абитуриентам. Тем, кто решил стать менеджером или экономистом, стоит нацеливаться на московские вузы — лучших специалистов в этих областях готовят семь вузов первой десятки — из столицы. Из немосковских университетов наиболее сильны позиции у входящих в топ-10 СПбГУ, Новосибирского госуниверситета, Санкт-Петербургского государственного экономического университета, а также у Национального исследовательского Томского государственного университета (11-е место), Уральского федерального университета (12-е место) и Казанского (Приволжского) федерального университета (15-е место).

А в десятке лучших вузов по подготовке «технарей» лишь четыре вуза московского региона. При этом в разделе «Технические науки, инжиниринг и технологии» второй год подряд первое место занимает МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Респонденты оценили Бауманку заметно выше, чем участников программы «5–100» (государственная программа поддержки крупнейших российских вузов), среди которых наиболее сильные позиции у Томского и Санкт-Петербургского политехнических университетов, а также у МФТИ. Лидирующие позиции МГТУ им. Н.Э. Баумана занимает и по востребованности выпускников работодателями. Что говорит о тесной связи Бауманки с предприятиями гражданской промышленности и оборонно-промышленного комплекса.

— Исходя из результатов исследования, можно сделать вывод, что в целом по стране у нас техническое образование качественнее, чем экономическое. В сфере «Экономика и управление» есть группа вузов-лидеров, где образование качественное, при этом в большинстве российских вузов оно невысокого уровня, — пояснил Алексей Ходырев. — Можно предположить, что разрыв между группой лидеров и «середняками» в ближайшие годы будет только увеличиваться: экономическое образование для вузов является важным источником дохода, востребованным со стороны платных абитуриентов и не требующим затрат на мощную инфраструктуру, как в случае с техническими направлениями. И в условиях кризиса у вузов «средней руки» будет только нарастать соблазн заработать легкие деньги, не обеспечивая должного качества образования.

В сфере «Математика и естественные науки» Москва занимает уже не такие уверенные позиции, как в экономике. Среди лидеров — Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск. Научные школы, традиции развития фундаментальных наук в тесной кооперации со структурами Российской академии наук обеспечили МГУ, СПбГУ и НГУ не только наивысшую репутацию по итогам проведенных RAEX опросов, но и доминирование по части научных публикаций.



Например, в сфере «Математика» на три упомянутых вуза приходится свыше 25% публикаций от общего количества научных работ, индексируемых в международной базе научного цитирования Scopus и опубликованных за последние четыре года. В сфере «Физика и астрономия» аналогично рассчитанный показатель также весьма высок: три вуза совокупно готовят 20% от общего числа российских публикаций.

В целом же рейтинг репутации вузов по направлению «Математика и естественные науки» показывает очевидные успехи нестоличных вузов: из топ-10 только четыре вуза представляют Москву и Московскую область, а шесть университетов расположены в других регионах.

Абитуриентам, связывающим свое будущее с информационными технологиями, стоит обратить внимание на вузы обеих столиц. Первую строчку рейтинга тут занимает МГУ, где расположены два самых мощных в стране суперкомпьютера, использующихся для поддержки выполнения фундаментальных научных исследований. В десятку также входят Университет ИТМО (Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики) и СПбГУ.

Лучшие вузы гуманитарных и социальных направлений, как и экономические, сосредоточены в основном в Москве. В топ-10 по этому направлению вошли семь столичных учебных заведений — МГУ, МГИМО, НИУ ВШЭ, РГГУ, МГЛУ, РУДН, а также РАНХиГС.

За два года РАНХиГС удалось нарастить число публикаций сотрудников по гуманитарным наукам в изданиях, индексируемых РИНЦ, в два с половиной раза, по общественным наукам — в полтора. В топ-10 также вошли СПбГУ (Петербург), НГУ (Новосибирск) и УрФУ (Екатеринбург).

Тройка лидеров в области медицинского образования не изменилась по сравнению с прошлым годом: возглавляют список Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. ак. И.П. Павлова и Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова. В десятку лучших вузов в сфере «Медицина» в этом году впервые вошел Российский университет дружбы народов, что коррелирует с ростом конкурса в РУДН на медицинское направление в последние годы: если три года назад конкурс для бюджетников составлял около 66 человек на место, то в 2015 и 2016 годах — около 90 человек на место.

Что примечательно, наши медвузы интересны не только россиянам, но и иностранцам, даже несмотря на то, что стоимость платного обучения для иностранцев выше, чем для соотечественников.

— Например, цена обучения на первом курсе по специальности «Лечебное дело» в Первом МГМУ им. Сеченова для иностранцев — 500 тыс. рублей, для россиян — 350 тыс. рублей, — говорит Алексей Ходырев. — Представляется, что высокий интерес иностранцев к медвузам связан с их способностью обеспечивать качественное образование, в том числе благодаря тесной связке вузов с медицинскими учреждениями и широкими возможностями обучающихся для получения практических знаний, навыков и умений.

Кстати, по данным рейтинга RAEX, на 100 студентов медицинских вузов в среднем приходится 13,3 преподавателя, тогда как в технических вузах — 7,0 преподавателя, в экономических — 6,8 преподавателя.

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