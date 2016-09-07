Austin Princess Джона Леннона продадут с аукциона

Автомобиль Джона Леннона Austin Princess будет продан 7 сентября на торгах аукционного дома Sotheby’s в Лондоне. Черный катафалк 1956 года выпуска предварительно оценивается в £250 тыс. — в 20 раз выше стоимости аналогичных машин.

К раритету прилагается документ о регистрации автомобиля, подписанный легендарным музыкантом, сообщает Daily Mail.

Первоначально машина использовалась по прямому назначению — для оказания ритуальных услуг. Леннон приобрел лимузин в августе 1971 года. После покупки он оснастил автомобиль пятью самолетными креслами c пепельницами в подлокотниках. Машина снималась в фильме Imagine в 1972 году. Кстати, она имеет американский номерной знак EMAJIN.

В том же году певец продал автомобиль кинопродюсеру Уильяму Макгоу, который перевез его в Калифорнию. С 2008 года катафалк Леннона находился в экспозиции Музея рок-н-ролльных автомобилей в Остине. Машина не подвергалась реставрации и находится в хорошем состоянии.

Часть денег, вырученных от продажи автомобиля, поступит на благотворительность.