Мэр Москвы попросил обо всех фактах применения «административного нажима» сообщать лично ему
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал исключить «коллективное голосование» на предприятиях и выступил против массовой выдачи открепительных удостоверений в преддверии выборов депутатов Госдумы.
Собянин также потребовал исключить любой «административный нажим» во время голосования. Мэр Москвы обратился к главе столичной избирательной комиссии Валентину Горбунову с просьбой лично информировать его обо всех фактах применения административного ресурса, передают «Дни.Ру».
Руководителям предприятий с непрерывным циклом производства градоначальник посоветовал заранее предусмотреть удобный график, чтобы все сотрудники смогли успеть проголосовать.
На сегодняшний день в Москве выдано более 6 тыс. открепительных удостоверений.
Напомним, выборы депутатов Госдумы седьмого созыва состоятся в единый день голосования, 18 сентября.
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