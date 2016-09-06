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Собянин призвал исключить «коллективное голосование» на предприятиях

Мэр Москвы попросил обо всех фактах применения «административного нажима» сообщать лично ему

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал исключить «коллективное голосование» на предприятиях и выступил против массовой выдачи открепительных удостоверений в преддверии выборов депутатов Госдумы. 

Собянин также потребовал исключить любой «административный нажим» во время голосования. Мэр Москвы обратился к главе столичной избирательной комиссии Валентину Горбунову с просьбой лично информировать его обо всех фактах применения административного ресурса, передают «Дни.Ру».

Руководителям предприятий с непрерывным циклом производства градоначальник посоветовал заранее предусмотреть удобный график, чтобы все сотрудники смогли успеть проголосовать.  

На сегодняшний день в Москве выдано более 6 тыс. открепительных удостоверений.

Напомним, выборы депутатов Госдумы седьмого созыва состоятся в единый день голосования, 18 сентября.  

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Известия // вторник, 6 сентября 2016 года

Собянин призвал исключить «коллективное голосование» на предприятиях

Мэр Москвы попросил обо всех фактах применения «административного нажима» сообщать лично ему

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