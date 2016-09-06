Мэр Москвы Сергей Собянин призвал исключить «коллективное голосование» на предприятиях и выступил против массовой выдачи открепительных удостоверений в преддверии выборов депутатов Госдумы.



Собянин также потребовал исключить любой «административный нажим» во время голосования. Мэр Москвы обратился к главе столичной избирательной комиссии Валентину Горбунову с просьбой лично информировать его обо всех фактах применения административного ресурса, передают «Дни.Ру».

Руководителям предприятий с непрерывным циклом производства градоначальник посоветовал заранее предусмотреть удобный график, чтобы все сотрудники смогли успеть проголосовать.

На сегодняшний день в Москве выдано более 6 тыс. открепительных удостоверений.

Напомним, выборы депутатов Госдумы седьмого созыва состоятся в единый день голосования, 18 сентября.