Более 56 тыс. казаков проследят за порядком на выборах

18 сентября во время выборов в Госдуму казаки будут следить за общественным порядком на избирательных участках по всей стране. Впервые более 2 тыс. казаков Крыма и города Севастополя примут участие в охране порядка на полуострове. Все участвующие в охране правопорядка на выборах прошли тренировки и ознакомлены с особенностями законодательства — соответствующими статьями ГК, УК и КоАПа.

Как рассказал «Известиям» депутат Госдумы, атаман донских казаков Виктор Водолацкий, следить за порядком по всей стране выйдут 56 тыс. членов казачьих дружин. У всех войсковых казачьих обществ заключены соглашения с органами внутренних дел, и они помогают полицейским следить за порядком на избирательных участках и улицах.



— Раньше нужно было на каждый участок выставлять 2–3 полицейских. На сегодняшний день на участках дежурят 1 полицейский и 2–3 казака. То есть мы вместе с полицией более плотно перекрываем все места голосования для того, чтобы избежать различных провокаций. Это действует не только в Москве, но и по всей территории России. В Москве казаков, дежурящих на участках, будет более 3 тыс., — заявил депутат.

Водолацкий объяснил, что казаки вместе с полицейскими будут следить за порядком на добровольной основе. Те, кто служит в муниципальных казачьих дружинах, среди них Кубанская, Донская, Ростовская, Волгоградская, Казанская, получают зарплату за несение службы в охране общественного порядка со стороны станиц, не за счет МВД. Эту практику оплаты за охрану со стороны муниципалитетов, по словам депутата, планируется распространить на другие регионы. Сейчас идет формирование Сибирского, Оренбургского, Уссурийского войскового казачьих обществ.

Атаман Крымского окружного казачьего общества Владимир Миронов сообщил «Известиям», что казаки Крыма находятся в плотном контакте с местным МВД, у них подписан договор о сотрудничестве.

— Крым впервые выбирает своих представителей в Федеральное собрание России, с выборами связано много ожиданий крымчан. Переходный период еще не закончен, впереди много работы. Предвыборная кампания проходит довольно спокойно, и я не думаю, что возникнут какие-то проблемы во время выборов, — пояснил атаман. — По сравнению с 2014 годом стало больше казаков, раньше казачьи сообщества были разрозненными, у каждого был свой лидер. Однако у нас есть отличный пример перед глазами —– наши соседи с Кубани, из Ростова и другие, скоро казачьи сообщества Крыма и Севастополя будут объединены, и мы станем 12-м российским казачьим войском.