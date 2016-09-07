Новости, деловые новости - Известия
Среда,
7 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Культура   |     |   написать авторам

Булгаков и Маяковский встретились за бильярдным столом

В галерее «На Шаболовке» открылась выставка, рассказывающая о непростых отношениях гениев прозы и поэзии

Фото: пресс-служба Команда +1/ Иван Ерофеев

В воспоминаниях о Булгакове киносценарист Сергей Ермолинский писал: «Если в бильярдной находился в это время Маяковский, и Булгаков направлялся туда, за ним устремлялись любопытные. Еще бы — Булгаков и Маяковский! Того и гляди, разразится скандал». Именно этой цитатой, недвусмысленно намекающей на сложные отношения между двумя литературными легендами, открывается выставка «Булгаков vs Маяковский». 

История, представленная в экспозиции, базируется на игре в бильярд — единственной точке соприкосновения писателя и поэта. Во время этого занятия, вопреки ожиданиям жаждущих зрелищ наблюдателей, Булгаков и Маяковский не спорили.

— Нам стало понятно, что из бильярда может вырасти глубокая история. Бильярдная партия — ключ, который позволил нам вырулить на более глубокие философские темы и выявить основополагающие отличия и совпадения. Мы оттолкнулись от девяти бильярдных ударов и «разложили» каждого литератора на девять тем, представив всю выставку как бильярдную партию, — рассказала «Известиям» куратор экспозиции Александра Селиванова.

В данном случае бильярдная партия — не красочная метафора, а смысловое, пространственное и дизайнерское решение выставки. Войдя в галерею, посетитель оказывается на просторах бильярдного стола: стены выкрашены в глубокий зеленый цвет (он, правда, несколько спокойнее окраски привычного сукна), а история жизни Булгакова и Маяковского представлена в специально изготовленных «бильярдных шарах» — цилиндрах, заключенных в светящийся треугольник. 

— Булгаков и Маяковский действительно расходились в творческих вопросах, но,  соединяясь в пространстве бильярдной, спокойно, с большим уважением друг с другом общались. Они любили играть вместе, хотя и предпочитали разные игры: Маяковский — «американку» на русском бильярде, стремительную и быструю, а Булгаков — «пирамидку», игру с расчетом.  Именно поэтому в первом зале экспозиции представлен кий и шар из той самой бильярдной, где они играли, — эти предметы стали импульсом к созданию выставки, — говорит Александра Селиванова. ​​​​​​​

В шарах — вся жизнь легенд русской литературы: множество записок, которые писали Маяковскому поклонники, его же штопаные носки и цветастый галстук, письма Лиле Брик, которую он игриво называл Лиленком.

Наследие Булгакова хоть и более скромное, но не менее интересное: список врагов, критиковавших его произведения (составлен женой писателя), письма, листки «самиздата», очки, носовой платок и еще масса трогательных предметов, воссоздающих давно ушедший быт...

Всего на выставке представлено более 200 экспонатов, часть из которых выставляется
впервые. Янтарная ручка, которой был написан роман «Мастер и Маргарита»; двухметровый плакат «Окон РОСТА» и кисти Маяковского времен работы над ним, первые театральные афиши к пьесам Булгакова; письменный стол, который Маяковский заказал для себя в «Мосдреве», и знаменитый секретер Булгакова из красного дерева — за ним и был написан легендарный роман.

Экспозиция — часть программы юбилейного года Михаила Булгакова — будет открыта до 16 октября.

Булгаков vs Маяковский

 

Фото: пресс-служба Команда +1/Иван Ерофеев

​​​​​​​

Написать комментарий
Известия // среда, 7 сентября 2016 года

Булгаков и Маяковский встретились за бильярдным столом

Булгаков и Маяковский встретились за бильярдным столомВ галерее «На Шаболовке» открылась выставка, рассказывающая о непростых отношениях гениев прозы и поэзии

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Интервью

Сергей Шнуров

предводитель группировки «Ленинград»

Все интервью

Интервью

Ренат Давлетьяров

продюсер, кинорежиссер, сценарист 

Все интервью

Интервью

Владимир Епифанцев

актер

Все интервью

Интервью

Максим Аверин

заслуженный артист России

Все интервью

Интервью

Ирина Мазуркевич

народная артистка России

Все интервью
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке