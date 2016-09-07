Булгаков и Маяковский встретились за бильярдным столом

В воспоминаниях о Булгакове киносценарист Сергей Ермолинский писал: «Если в бильярдной находился в это время Маяковский, и Булгаков направлялся туда, за ним устремлялись любопытные. Еще бы — Булгаков и Маяковский! Того и гляди, разразится скандал». Именно этой цитатой, недвусмысленно намекающей на сложные отношения между двумя литературными легендами, открывается выставка «Булгаков vs Маяковский».



История, представленная в экспозиции, базируется на игре в бильярд — единственной точке соприкосновения писателя и поэта. Во время этого занятия, вопреки ожиданиям жаждущих зрелищ наблюдателей, Булгаков и Маяковский не спорили.



— Нам стало понятно, что из бильярда может вырасти глубокая история. Бильярдная партия — ключ, который позволил нам вырулить на более глубокие философские темы и выявить основополагающие отличия и совпадения. Мы оттолкнулись от девяти бильярдных ударов и «разложили» каждого литератора на девять тем, представив всю выставку как бильярдную партию, — рассказала «Известиям» куратор экспозиции Александра Селиванова.



В данном случае бильярдная партия — не красочная метафора, а смысловое, пространственное и дизайнерское решение выставки. Войдя в галерею, посетитель оказывается на просторах бильярдного стола: стены выкрашены в глубокий зеленый цвет (он, правда, несколько спокойнее окраски привычного сукна), а история жизни Булгакова и Маяковского представлена в специально изготовленных «бильярдных шарах» — цилиндрах, заключенных в светящийся треугольник.



— Булгаков и Маяковский действительно расходились в творческих вопросах, но, соединяясь в пространстве бильярдной, спокойно, с большим уважением друг с другом общались. Они любили играть вместе, хотя и предпочитали разные игры: Маяковский — «американку» на русском бильярде, стремительную и быструю, а Булгаков — «пирамидку», игру с расчетом. Именно поэтому в первом зале экспозиции представлен кий и шар из той самой бильярдной, где они играли, — эти предметы стали импульсом к созданию выставки, — говорит Александра Селиванова. ​​​​​​​

В шарах — вся жизнь легенд русской литературы: множество записок, которые писали Маяковскому поклонники, его же штопаные носки и цветастый галстук, письма Лиле Брик, которую он игриво называл Лиленком.



Наследие Булгакова хоть и более скромное, но не менее интересное: список врагов, критиковавших его произведения (составлен женой писателя), письма, листки «самиздата», очки, носовой платок и еще масса трогательных предметов, воссоздающих давно ушедший быт...



Всего на выставке представлено более 200 экспонатов, часть из которых выставляется

впервые. Янтарная ручка, которой был написан роман «Мастер и Маргарита»; двухметровый плакат «Окон РОСТА» и кисти Маяковского времен работы над ним, первые театральные афиши к пьесам Булгакова; письменный стол, который Маяковский заказал для себя в «Мосдреве», и знаменитый секретер Булгакова из красного дерева — за ним и был написан легендарный роман.

Экспозиция — часть программы юбилейного года Михаила Булгакова — будет открыта до 16 октября.

Булгаков vs Маяковский

Фотография 1 из 16: Фото: пресс-служба Команда +1/Иван Ерофеев

​​​​​​​

