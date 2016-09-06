Ученые: антибиотики грозят детям аллергией

Голландские исследователи выяснили, что использование антибиотиков для лечения детей до двух лет грозит им в будущем появлением аллергических заболеваний. Результаты исследования представило Европейское респираторное общество (ERS) во время международного конгресса в Лондоне.

Ученые из Университета Утрехта провели исследование научных работ, которые были выполнены с 1966 по 2015 год, 22 работы содержали данные о 395 тыс. пациентов, страдающих экземой, другие 22 работы касались 257 тыс. человек с сенной лихорадкой, передает телеканал «360».

Выяснилось, что из-за применения антибиотиков в возрасте до двух лет риск заболевания дерматитом у этих пациентов вырос до 15–41% в зависимости от типа проанализированного исследования. Проявление сенной лихорадки выявлено в 14–56% случаев.

По мнению специалистов, лечение антибиотиками в таком возрасте приводит к разрушению микроорганизмов, населяющих кишечник. Позднее, во время взросления, это негативно сказывается на иммунной системе, что делает организм более уязвимым для аллергии.