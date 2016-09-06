Ученые: антибиотики грозят детям аллергией

Применение сильнодействующих препаратов для лечения в возрасте до двух лет может привести впоследствии к дерматитам и лихорадке
Голландские исследователи выяснили, что использование антибиотиков для лечения детей до двух лет грозит им в будущем появлением аллергических заболеваний. Результаты исследования представило Европейское респираторное общество (ERS) во время международного конгресса в Лондоне.
Ученые из Университета Утрехта провели исследование научных работ, которые были выполнены с 1966 по 2015 год, 22 работы содержали данные о 395 тыс. пациентов, страдающих экземой, другие 22 работы касались 257 тыс. человек с сенной лихорадкой, передает телеканал «360».
Выяснилось, что из-за применения антибиотиков в возрасте до двух лет риск заболевания дерматитом у этих пациентов вырос до 15–41% в зависимости от типа проанализированного исследования. Проявление сенной лихорадки выявлено в 14–56% случаев.
По мнению специалистов, лечение антибиотиками в таком возрасте приводит к разрушению микроорганизмов, населяющих кишечник. Позднее, во время взросления, это негативно сказывается на иммунной системе, что делает организм более уязвимым для аллергии.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.