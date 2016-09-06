Мирзаев: «Дайте мне три боя, и я буду биться за титул чемпиона UFC!»

25 сентября в Каспийске состоится бой непобежденного бойца смешанных единоборств Расула Мирзаева против бразильского легковеса Диего Нунеса в рамках бойцовского турнира Fight Nights 51. Этот поединок может стать последней ступенью для 30-летнего чемпиона перед подписанием контракта с ведущим мировым промоушеном UFC. Корреспондент «Известий» Азамат Бостанов встретился с Расулом Мирзаевым и побеседовал с ним о будущем сопернике, ходе переговоров с UFC и тенденциях развития ММА в России.



— Вы уже просматривали поединки вашего будущего соперника?

— У моего оппонента есть опыт выступлений в UFC и в Bellator. На его счету 19 побед и шесть поражений, причем нокаутом он проигрывал лишь один раз. Оставшиеся пять поражений — по решению судей. Так что это крепкий, хороший соперник, с которым мне предстоит провести интересный бой.

— В своих боях вы зачастую идете на риск ради зрелищности. С Нунесом будете выступать в таком же стиле?

— С Нунесом, как и с любым другим бойцом мира, я всегда буду выступать в своем стиле. Такие бои нравятся зрителям. У меня отлично получается настраивать себя именно на «рубку». Перед поединком я не вижу никого, кроме своего соперника. Вообще бои ММА — те же самые гладиаторские поединки, только в XXI веке. Восьмиугольник — тот же Колизей, а зрители хотят зрелищ. И если бой будет неинтересным, тебя начнут освистывать.

— Есть желание попробовать свои силы в UFC?

— Это не просто желание, это — моя главная цель. Я не хочу быть «спортсменом для внутреннего пользования». Мой менеджер Камилл Гаджиев ведет переговоры с UFC. Проведем бой в Дагестане, а дальше будет видно. Если всё сложится удачно, то свой следующий поединок я проведу уже в США.



— Сколько поединков нужно для того, чтобы получить титульный бой?

— Три. Дайте мне три боя, и я покажу всем, чего я стою!

— С кем бы вы хотели встретиться на ринге больше всего?

— Ренан Барао, Ти Джей Диллашоу и Доминик Круз. Чтобы быть лучшим, нужно драться с лучшими. Уверен, что ничем им не уступаю!

— Кто сейчас сильнейший боец в UFC?

— Жозе Альдо. Не МакГрегор — бразилец проиграл Коннору потому, что тот морально «сожрал» Альдо. Он выиграл еще до начала поединка.

— Есть ли тенденция развития ММА в нашей стране?

— На мой взгляд, сегодня это самый прогрессирующий вид спорта. Многие интересуются у меня, попадет ли ММА в список олимпийских видов спорта. Я думаю, вряд ли, по большей части это коммерческий спорт. Что касается нашей страны — на сегодня уровень ММА в России сильно отстает от США. Начиная от организации трансляций и заканчивая зарплатами бойцов. Спортсмены в UFC могут заработать за один бой деньги на всю оставшуюся жизнь. У нас же самые известные местные бойцы получают от $10 до $15 тыс. Я надеюсь, что скоро ММА будет приносить доходы как промоутерам, так и бойцам. Будут платить деньги за трансляции, подписывать спонсорские контракты. Сейчас же мы живем от боя до боя…

— Основной заработок для UFC — платные трансляции. У нас они не приносят никакой прибыли. Почему?

— В нашей стране люди хотят смотреть красивые и интересные бои, но не хотят платить за это. Я считаю, что это неуважение к спортсменам. Мы выкладываемся на 100 процентов, гробим свое здоровье, проводим весь день в спортзале ради того, чтобы выйти на ринг и показать красивый бой, делаем это ради зрителей. Если ввести платные трансляции по минимальной стоимости, сделать их в высоком качестве, то это, безусловно, даст качественный скачок к развитию ММА в России. Сейчас очень сильно вырос уровень любительского ММА, президентом федерации которого является Федор Емельяненко. Федерация всесторонне помогает спортсменам и оказывает им огромную поддержку. Скажу больше — любители в ММА сейчас зарабатывают больше, чем профессионалы. Открываются залы, создаются все условия для молодых спортсменов — в общем, мы движемся в правильном направлении!

— Как вы решили прийти в ММА?

— В 2004 году меня забрали в армию. На медкомиссии меня хотели освободить от военной службы. Мне недвусмысленно намекнули, и я заплатил 4 тыс. рублей, чтобы врач закрыл глаза на мои медицинские проблемы. Я понимал, что единственный шанс выбраться из родного Кизляра, — это военные чемпионаты. Меня распределили во Владимир, и я начал выступать в троеборье. Показывал достойные результаты. Потом поехал на чемпионат по самбо. Там в моей жизни появился человек, который занимался рукопашными боями, он и начал меня обучать. Затем я отправился на соревнования в Ногинске, на которых первый раз хорошенько «получил по шее». Это был поворотный момент в моей карьере: я загорелся, захотел стать лучшим и начал выступать на всевозможных соревнованиях. Когда я одержал победу в чемпионате вооруженных сил по рукопашному бою, то в качестве приза получил чайник… Ну а потом меня увидел Камил Гаджиев и пригласил в «Самбо-70». На своем первом чемпионате России по самбо я занял пятое место, а уже на следующий год стал третьим. В 2007 году я начал заниматься ММА. Свой первый бой на профессиональном ринге я провел в Ярославле и одержал победу над местным чемпионом болевым приемом на руку. Так и началась моя карьера в боях без правил.

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