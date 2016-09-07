Минэкономразвития снимает запрет с онлайн-продаж ювелирных изделий

Минэкономразвития готовит поправки в ряд нормативных актов, в результате чего будет снят запрет на торговлю ювелирными изделиями в интернете. Между тем некоторые продавцы этого товара уже несколько лет свободны от имеющихся запретов и без особых ограничений продают ювелирные изделия в Сети.

Минэкономразвития начало работу над поправками в различные нормативные акты, которые в итоге позволят торговать ювелирными изделиями дистанционно. Это следует из базы данных regulation.gov.ru.

В частности, «ювелирку» исключат из перечня видов продукции и отходов производства, свободная реализация которых запрещена (указ президента №179 от 1992 года). Аналогичные корректировки будут сделаны в правилах продажи дистанционным способом, которые были утверждены постановлением правительства №612 от 2008 года. Будут изменены и правила продажи отдельных видов товаров, утвержденных постановлением правительства №55. В последнем говорится, что продажа изделий из драгоценных металлов и камней не допускается вне стационарных мест торговли — на дому, по месту работы и учебы, в транспорте, на улице и в иных местах.

Общественное обсуждение поправок в нормативные акты продлятся до 19 сентября. Предполагаемый срок вступления поправок в силу — 1 января 2017 года, следует из документа Минэкономразвития.

Впрочем, в ведомстве признают, что установленные на сегодня в нормативных актах запреты на продажу «ювелирки» могут толковаться по-разному участниками рыночных отношений и органами государственной власти.

Дело в том, что действующий закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» не содержит прямого запрета на продажу ювелирных изделий дистанционным способом, пишет Минэкономразвития в правительство 11 июля (письмо есть у «Известий»). Также в законе отмечается, что иные законы и нормативные акты, которые действуют в России и действовали до принятия этого документа о ювелирных изделиях, применяются в части, не противоречащей ему. И, поскольку упомянутые постановления правительства противоречат закону, получается, что они не могут применяться. Корректировки должны поправить существующую коллизию.

В Минпромторг предложения о разрешении дистанционной торговли ювелирными изделиями не поступали, сказали в пресс-службе ведомства, добавив, что согласны с коллегами из Минэкономразвития — существующую юридическую коллизию следует устранить.

Между тем не все считают, что запреты на продажу ювелирных изделий в интернете сейчас де-факто существуют. Например, крупнейший продавец в среднем ценовом сегменте этого товара, компания «Адамас», предлагает этот товар на своем сайте в Сети с 2013 года. По прогнозам ритейлера, по итогам 2016 года продажи в интернете могут составить 3% от общего оборота компании, а в перспективе трех лет при благоприятной конъюнктуре рынка возрасти до 8%. Абсолютных цифр компания не дает, также не комментирует, согласно каким документам считает, что никаких запретов на онлайн-продажи нет.

Председатель коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго говорит, что «в настоящее время вопрос продажи ювелирных изделий через интернет не имеет детального правового регулирования — однозначно запрещена указанная деятельность для организаций, торгующих драгоценными металлами и камнями без постановки на специальный учет в Пробирной палате».

Юрист добавляет, что предприимчивые бизнесмены объясняют законность своих интернет-проектов по продаже ювелирных изделий тем, что они на просторах всемирной паутины лишь рекламируют изделия, а фактическая продажа осуществляется в специализированных стационарных магазинах или со складов компаний.

По оценкам Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ), объем рынка интернет-торговли за 2015 год составил 781 млрд рублей (+19% к 2014 году). По прогнозу на 2016 год, объем рынка вырастет до 1,1 трлн рублей (+68%). По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) за 2015 год, доля онлайн-торговли ювелирными изделиями составила почти 3% от общего объема продаж ювелирных изделий и составила 6 млрд рублей. По данным Минэкономразвития, дистанционная торговля ювелирными изделиями могла бы расти на 50–100% ежегодно.

Напомним, кроме ювелирных изделий, в России запрещены продажи в интернете еще четырех категорий товаров — алкоголя, табака, еды, лекарственных препаратов. Но снятие ограничений с них — более трудоемкий процесс, поэтому неудивительно, что Минэкономразвития начало процесс именно с ювелирной продукции.



