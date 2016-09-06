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Медведев: льготное кредитование в АПК заработает к 2017 году

Льготная ставка по кредитам для аграриев составит 5%

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что льготная ставка по кредитам аграриям в 5% должна заработать к 2017 году. Сейчас она составляет 6%. 

«Необходимо предусмотреть в рамках бюджетного финансирования создание условий для льготного кредитования по ставке не более 5% готовых. В 2017 году мы этот механизм должны сделать работающим», — цитирует слова Медведева агентство ТАСС.

По словам Медведева, в бюджете должны быть заложены средства на приоритетные направления. Среди них — краткосрочное кредитование для проведения сезонных полевых работ.

Стоит отметить, что в этом году на проведение сезонных полевых работ государственными банками было выдано кредитов на сумму 181,1 млрд рублей: Россельхозбанк — 119,3 млрд рублей, Сбербанк — 61,8 млрд рублей. Также было отмечено, что в 2016 году на государственную поддержку растениеводства из бюджета выделено 61 млрд рублей.

Еще одним важным направлением является развитие науки в аграрно-промышленном комплексе. «Очевидно, что и семенами, и селекционными материалами мы должны обеспечивать себя самостоятельно, в гораздо больших объемах, чем сейчас», — сказал Медведев.

Ранее глава кабмина назвал поддержку селекции, генетики и семеноводства главными задачами в сфере АПК. По его словам, проблема обеспечения племенного и семенного материала возникла в сельском хозяйстве давно и это вопрос национальной безопасности.

«Задача номер один в масштабах страны — это поддержка селекционного производства, селекции, генетики, семеноводства. Это сейчас у нас вошло в приоритеты развития сельского хозяйства», — сказал Медведев.

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Известия // вторник, 6 сентября 2016 года

Медведев: льготное кредитование в АПК заработает к 2017 году

Льготная ставка по кредитам для аграриев составит 5%

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