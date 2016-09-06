Алтабаеву выбрали спикером Заксобрания Севастополя тайным голосованием

За нее проголосовали 14 из 19 депутатов
Екатерина Алтабаева избрана спикером законодательного собрания Севастополя тайным голосованием. За ее кандидатуру проголосовали 14 из 19 депутатов. Пять законотворцев выступили против.
«По результатам тайного голосования решили избрать Екатерину Алтабаеву председателем Законодательного собрания Севастополя», - цитирует ТАСС главу счетной комиссии Юрия Соловьева, огласившего итоги голосования.
Кандидатуру Алтабаевой предложил экс-спикер Заксобрания и действующий депутат Алексей Чалый.
Спикер законодательного собрания избирается простым большинством голосов, то есть для положительного решения достаточно было 13 голосов «за» из 24.
Екатерина Алтабаева работала заместителем председателя Заксобрания Севастополя с сентября 2014 года, а также исполняла обязанности главы парламента города более пяти месяцев, сообщает Утро.ru.
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