В ПАСЕ готовятся отменить санкции против России в 2017 году

Основной темой двухдневных переговоров главы ПАСЕ Педро Аграмунта со спикером Госдумы РФ Сергеем Нарышкиным, которые пройдут в Москве, станет возможность возвращения российской делегации в работу организации в будущем году. При этом, как рассказал «Известиям» источник во французской делегации, внутри ПАСЕ уже появилось понимание, что без России деятельность ассамблеи остается незаконченной.



— В первую очередь ПАСЕ дает возможность вести совместную работу и обсуждать вопросы, стоящие на повестке. Межпарламентское сотрудничество особенно важно в периоды политической нестабильности, а отсутствие российской делегации, без которой сложно представить устройство всей Европы, ставит под сомнение полноценную деятельность ПАСЕ. Члены многих политических групп согласны, что для делегации из России необходимо восстановить те же полномочия, которыми она обладала и ранее как полноправный участник ПАСЕ, — сказал собеседник «Известий».

Он также выразил уверенность, что визит президентского комитета ПАСЕ в полном составе способствует положительному разрешению вопроса участия России в работе ассамблеи уже в следующем году.

Между тем, как рассказал «Известиям» председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков, Россия заинтересована в возобновлении работы в ПАСЕ в случае, если делегации нашей страны будут возвращены все прежние полномочия.

— Самый главный вопрос — будут ли ограничивать полномочия российской делегации в ПАСЕ в следующем году, от этого зависит наше возвращение. Они приезжают для того, чтобы, что называется, «замерить взаимную температуру». Они хотят понять, насколько Россия заинтересована в возвращении, а мы хотим понять, насколько в ПАСЕ осознали, что без России эта организация не может полноценно действовать, и насколько там готовы к отказу от санкций, — подчеркнул Пушков. — В ходе визита председателя ПАСЕ и руководителей политических групп речь будет идти о том, насколько политический климат к январю 2017 года, когда состоится первая встреча Парламентской ассамблеи, будет благоприятствовать возвращению России в состав этой организации.



При этом, как отметил Алексей Пушков, в зависимости от российской оценки состав делегации Госдумы нового созыва будет решать, ехать в Страсбург или нет.

Встреча руководителей политических групп и председателя ПАСЕ в полном составе с руководством Госдумы РФ станет первой за полтора года. За это время, по словам Алексея Пушкова, в ассамблее произошла определенная эволюция, подтверждением которой является принятие на июньской сессии декларации, которая гласит, что без участия России ПАСЕ не может в полном объеме выполнять свои функции на всем европейском континенте. То есть фактически в документе заявлено, что полноценная работа органа возможна лишь при участии России.

Вместе с тем ожидается, что в ходе встречи с членами президентского комитета ПАСЕ будут разработаны предложения по выходу из сложившейся ситуации. Как подчеркнул глава Парламентской ассамблеи Педро Аграмунт, Россия является важным членом организации, без которого Совет Европы не может играть роль общеевропейской организации и эффективно решать проблемы региона и мира. Он также отметил, что необходимо найти способы сохранения открытыми каналов связи с российским парламентом. В Москву Аграмунт прибыл в сопровождении лидеров политических групп из Германии, Италии, Испании, Великобритании и Нидерландов.

Впрочем, российская сторона принципиальна в вопросе возвращения всех полномочий делегации нашей страны. Об этом «Известиям» заявил член комитета Госдумы по международным делам Александр Бабаков.

— Визит главы ПАСЕ и представителей политических групп свидетельствует о желании наладить диалог, что является позитивным сигналом. Уверен, что последние мировые события подталкивают многих представителей группы к более реалистичному и прагматичному взгляду на происходящее, в том числе на ненормальность ситуации, когда Россия не участвует в работе ассамблеи. Все-таки это выходит за рамки здравого смысла. Но надо понимать, что в ходе встречи не будет какой-то торговли по условиям, поскольку мы настаиваем на полноценном возвращении в Страсбург, — отметил Бабаков.