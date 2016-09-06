Университет Кемерово начал проверку после фотографий голых студентов

Они появились в Сети после вечеринки с посвящением первокурсников
Кемеровский государственный университет проводит служебную проверку после появления в интернете фотографий первокурсников-историков, которые оказались почти полностью раздетыми на посвящении в студенты. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил ТАСС, что был уволен директор института истории, государственного управления и международных отношений КемГУ Константин Юматов.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу КемГУ.
«Сейчас проводится служебная проверка по данному случаю. Больше мы ничего не комментируем», — сказали в пресс-службе университета.
Напомним, что в Кемеровской области разгорается скандал вокруг неформального обряда посвящения в студенты главного университета этого федерального субъекта. Как сообщают 6 сентября местные СМИ, на региональной турбазе в Кемеровской области проходила вечеринка первокурсников.
По одной из версий, в ходе нее была проведена неформальная процедура посвящения в первокурсники. Новоиспеченные студенты исторического факультета КемГУ произнесли слова шуточной клятвы и затем им пришлось раздеться почти догола.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.