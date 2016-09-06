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Университет Кемерово начал проверку после фотографий голых студентов

Они появились в Сети после вечеринки с посвящением первокурсников

Кемеровский государственный университет проводит служебную проверку после появления в интернете фотографий первокурсников-историков, которые оказались почти полностью раздетыми на посвящении в студенты. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил ТАСС, что был уволен директор института истории, государственного управления и международных отношений КемГУ Константин Юматов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу КемГУ.

«Сейчас проводится служебная проверка по данному случаю. Больше мы ничего не комментируем», — сказали в пресс-службе университета.

Напомним, что в Кемеровской области разгорается скандал вокруг неформального обряда посвящения в студенты главного университета этого федерального субъекта. Как сообщают 6 сентября местные СМИ, на региональной турбазе в Кемеровской области проходила вечеринка первокурсников.

По одной из версий, в ходе нее была проведена неформальная процедура посвящения в первокурсники. Новоиспеченные студенты исторического факультета КемГУ произнесли слова шуточной клятвы и затем им пришлось раздеться почти догола.



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Известия // вторник, 6 сентября 2016 года

Университет Кемерово начал проверку после фотографий голых студентов

Они появились в Сети после вечеринки с посвящением первокурсников

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