Университет Кемерово начал проверку после фотографий голых студентов

Кемеровский государственный университет проводит служебную проверку после появления в интернете фотографий первокурсников-историков, которые оказались почти полностью раздетыми на посвящении в студенты. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил ТАСС, что был уволен директор института истории, государственного управления и международных отношений КемГУ Константин Юматов.



Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу КемГУ.

«Сейчас проводится служебная проверка по данному случаю. Больше мы ничего не комментируем», — сказали в пресс-службе университета.



Напомним, что в Кемеровской области разгорается скандал вокруг неформального обряда посвящения в студенты главного университета этого федерального субъекта. Как сообщают 6 сентября местные СМИ, на региональной турбазе в Кемеровской области проходила вечеринка первокурсников.

По одной из версий, в ходе нее была проведена неформальная процедура посвящения в первокурсники. Новоиспеченные студенты исторического факультета КемГУ произнесли слова шуточной клятвы и затем им пришлось раздеться почти догола.





