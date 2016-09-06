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Лукашенко пообещал сделать белорусов обеспеченными людьми

Он отметил, что это – его давняя мечта

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что ему удастся осуществить свою мечту и сделать соотечественников обеспеченными людьми.

О своей мечте он рассказал в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

Напомним, что на заре своего президентства Лукашенко заявлял белорусам: «Жить будете плохо, но недолго!». Эта цитата стала в последствии крылатой.

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Известия // вторник, 6 сентября 2016 года

Лукашенко пообещал сделать белорусов обеспеченными людьми

Он отметил, что это – его давняя мечта

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