Лукашенко пообещал сделать белорусов обеспеченными людьми

Он отметил, что это – его давняя мечта
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что ему удастся осуществить свою мечту и сделать соотечественников обеспеченными людьми.
О своей мечте он рассказал в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.
Напомним, что на заре своего президентства Лукашенко заявлял белорусам: «Жить будете плохо, но недолго!». Эта цитата стала в последствии крылатой.
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