Глава комитета парламента Великобритании уволился из-за секс-скандала

Депутат был уличен в использовании сексуальных услуг двоих мужчин
Высокопоставленный британский парламентарий, депутат от Лейбористской партии Кит Ваз объявил о своей отставке с должности председателя комитета по внутренним делам из-за сексуального скандала.
Как сообщает издание Sunday Mirror, Кит Ваз был уличен в использовании сексуальных услуг двоих мужчин. Они также предоставили фотографии, сделанные в квартире парламентария.
После этого инцидента Кит Ваз заявил, что из-за скандала он больше не сможет исполнять свои обязанности в качестве председателя комитета парламента по внутренним делам. Парламентарий занимал этот пост в течение девяти лет.
«Комитет по внутренним делам должен осуществлять свои важные обязанности, не отвлекаясь ни на что. Я очень сожалею, что недавние события делают это невозможным в том случае, если я останусь на посту председателя», — приводит «РИА Новости» заявление Кита Ваза.
Он пояснил, что это решение было принято из-за того, что недавние события повлияли на его семью.
«Это полностью мое и только мое решение, и впервую очередь я руководствовался тем, как повлияли недавние события на мою семью», — сообщил парламентарий.
Кит Ваз рассказал, что передал свои обвинения адвокатам и надеется, что представители защиты их тщательно взвесят и дадут ему правильный совет.
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