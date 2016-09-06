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ДТП с участием байкера и пяти машин произошло на северо-востоке Москвы

В результате аварии пострадали два человека

Пять машин и мотоциклист попали в ДТП на улице Лескова на северо-востоке Москвы. В результате аварии пострадали два человека. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах столицы.

«По предварительным данным, вечером 6 сентября на ул. Лескова в районе д. 22 произошло столкновение пяти автомобилей и мотоцикла. В результате ДТП пострадали два человека. Эта информация уточняется», — цитирует слова источника агентство «Москва».

Он уточнил, что на месте происшествия работают экстренные службы. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

В данный момент движение автотранспорта по улице Лескова затруднено.

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Известия // вторник, 6 сентября 2016 года

ДТП с участием байкера и пяти машин произошло на северо-востоке Москвы

В результате аварии пострадали два человека

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