ДТП с участием байкера и пяти машин произошло на северо-востоке Москвы

Пять машин и мотоциклист попали в ДТП на улице Лескова на северо-востоке Москвы. В результате аварии пострадали два человека. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах столицы.



«По предварительным данным, вечером 6 сентября на ул. Лескова в районе д. 22 произошло столкновение пяти автомобилей и мотоцикла. В результате ДТП пострадали два человека. Эта информация уточняется», — цитирует слова источника агентство «Москва».



Он уточнил, что на месте происшествия работают экстренные службы. Выясняются все обстоятельства произошедшего.



В данный момент движение автотранспорта по улице Лескова затруднено.