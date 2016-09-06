Путин: «Нужно не бояться говорить с людьми предельно откровенно»

Глава российского государства Владимир Путин на встрече с активом «Единой России» заявил, что партия должна работать на достижение доверия у избирателей, не бояться прямо говорить правду о существующей ситуации.

По словам Владимира Путина, нужно не бояться говорить с людьми предельно откровенно, решая проблемы, а фальшь никогда не проходит.

«Доверие людей очень важно, а для того, чтобы это доверие возникло, нужно чувствовать, чем люди живут, и нужно предельно откровенно, не боясь ничего, говорить правду о реальной ситуации и о том, что вы реально предлагаете сделать для решения задач, перед которыми страна стоит», — подчеркнул он.

По словам главы государства, люди часто, даже не разбираясь в деталях какой-либо проблемы, чувствуют, где правда, где ложь, где пустые обещания, а где желание, реальное желание и стремление конкретного человека решить реально ту или иную проблему.

«Это люди сразу улавливают, фальшь не проходит никогда», — заявил Путин.

По словам российского лидера, если на основе такой работы с людьми члены ЕР добьются доверия людей, то потом наступит вторая, не менее важная задача.

«Это доверие нужно оправдать. Конкретной, постоянной, ежедневной работой», — резюмировал Путин.