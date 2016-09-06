Пять самолетов ВВС США проводили разведку у баз и границ РФ

Пять самолетов ВВС США и один Германии проводили разведку у границ России на Черном и Балтийском морях, а также у баз РФ, расположенных на побережье Сирии в Средиземноморье.



Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на отслеживающие перемещения военной авиации сайты, два RC-135 — стратегических самолета-разведчика ВВС США — провели полет у границ РФ на Черном море. Вылетели воздушные разведчики с авиабазы Суда-бей в Греции.



По мнению экспертов в военной сфере, это связано с начавшимися на юге России стратегическими командно-штабными учениями «Кавказ-2016», которые проводятся в ЮВО.



RC-135 создан на базе пассажирского самолета Boeing-707 и оснащен оборудованием для оптической и радиотехнической разведки. Существует 16 модификаций этого самолета.

