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Пять самолетов ВВС США проводили разведку у баз и границ РФ

Участившиеся разведывательные полеты, как считают эксперты, связаны с начавшимися на юге России стратегическими командно-штабными учениями «Кавказ-2016»

Пять самолетов ВВС США и один Германии проводили разведку у границ России на Черном и Балтийском морях, а также у баз РФ, расположенных на побережье Сирии в Средиземноморье.

Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на отслеживающие перемещения военной авиации сайты, два RC-135 — стратегических самолета-разведчика ВВС США — провели полет у границ РФ на Черном море. Вылетели воздушные разведчики с авиабазы Суда-бей в Греции.

По мнению экспертов в военной сфере, это связано с начавшимися на юге России стратегическими командно-штабными учениями «Кавказ-2016», которые проводятся в ЮВО.

RC-135 создан на базе пассажирского самолета Boeing-707 и оснащен оборудованием для оптической и радиотехнической разведки. Существует 16 модификаций этого самолета.

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Известия // вторник, 6 сентября 2016 года

Пять самолетов ВВС США проводили разведку у баз и границ РФ

Участившиеся разведывательные полеты, как считают эксперты, связаны с начавшимися на юге России стратегическими командно-штабными учениями «Кавказ-2016»

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